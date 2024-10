Samsung Galaxy Ring 2 risolverà uno dei fastidi più grandi degli anelli smart?

Con il lancio del primo anello smart di Samsung è impossibile non aspettarci un’invasione di nuovi modelli, anche se probabilmente bisognerà pazientare fino al prossimo anno. Mentre i rivali cinesi pensano alle rispettive soluzioni sono in corso i lavori anche per il prossimo Samsung Galaxy Ring 2. Ma cosa possiamo aspettarci dal futuro anello? Un brevetto mostra una funzione che sarà in grado di risolvere uno dei fastidi più grandi di questa categoria di gadget (e che potremmo trovate anche a bordo dell’anello di Xiaomi).

Samsung Galaxy Ring 2 e l’anello smart di Xiaomi potrebbero avere una funzione rivoluzionaria in comune

Nei giorni scorsi è spuntato un brevetto depositato dalla compagnia cinese, che mostra come potrebbe funzionare il primo anello smart di Xiaomi. Nel documento viene mostrata una caratteristica rivoluzionaria, ossia una sezione interna caratterizzata da una struttura elastica. In sostanza il gadget sarebbe capace di regolare automaticamente la taglia, risultando sempre comodo da indossare e adattandosi praticamente a tutti. Il prossimo Samsung Galaxy Ring 2 potrebbe avere la stessa caratteristica, almeno secondo un brevetto trapelato in queste ore.

Samsung ha lanciato il suo anello smart a livello globale, anche in Italia; chi non conosce la propria taglia può ordinare Galaxy Ring tramite lo store ufficiale e selezionare l’opzione “Non conosco la mia misura”. In questo modo si riceverà prima un apposito kit di misurazione; dopo aver provato gli anelli campione e scelto la misura adatta, questa andrà comunicata e infine il dispositivo sarà spedito. Un passaggio che rallenta l’acquisto del gadget e che rappresenta un noioso ostacolo (ma necessario).

L’anello smart protagonista del brevetto (depositato a dicembre 2023 ma pubblicato a ottobre 2024) funziona proprio come quello visto nel documento targato Xiaomi. All’intero c’è una fascia elastica che si adatta a diverse misure. Questa funzionalità non è utile soltanto per scegliere la taglia di partenza, ma anche per chi acquista l’anello come dispositivo appositamente per il fitness, magari proprio come alleato per monitorare i vari parametri. Perdere peso potrebbe influenzare sull’indossabilità del gadget, quindi la capacità di regolare in tempo reale la misura sarebbe sicuramente una funzione utilissima.

Ovviamente parliamo sempre di un brevetto e non è detto che questa novità farà capolino con Samsung Galaxy Ring 2. Magari ci vorranno degli anni prima che venga implementata oppure potrebbe restare solo un’idea. Non resta che tenere le dita incrociate, vista la sua utilità.

