Offerte da brivido su Geekmall: con i saldi di Halloween risparmi su tanti prodotti tech!

Arrivano i saldi di Halloween sullo store Geekmall, con tante offerte lampo e nuovi coupon per risparmiare sul meglio della tecnologia. Le offerte dureranno fino al 31 ottobre, quindi hai un bel po’ di giorni per scegliere l’occasione che fa al caso tuo (ovviamente con l’immancabile spedizione gratis direttamente dall’Europa).

I saldi di Halloween Geekmall portano una carrellata di offerte: tra i protagonisti dell’evento è impossibile non citare il proiettore smart ETOE Seal Pro, dispositivo con risoluzione nativa in Full HD, Google TV e auto-focus e a soli 329€ (in offerta lampo e con il coupon dedicato che trovi nel box in basso). Gli sconti di Halloween – ricordiamo, attivi fino al 31 ottobre – non riguardano solo i proiettori smart, ma anche tanti altri prodotti tech (come veicoli elettrici, dispositivi smart home, power station, mini PC, tablet e non solo). Inoltre sono disponibili anche tre coupon generici:

Coupon 100Hallow10 – 10€ di sconto con ordini superiori a 100€

– 10€ di sconto con ordini superiori a 100€ Coupon 300Hallow20 – 20€ di sconto con ordini superiori a 300€

– 20€ di sconto con ordini superiori a 300€ Coupon 500Hallow30 – 30€ di sconto con ordini superiori a 500€

Tutti prodotti tech in promozione beneficiano della spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Questa è la pagina dell’iniziativa dedicati ai saldi di Halloween mentre di seguito trovi una selezione con alcune delle migliori offerte del momento su Geekmall! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

