Italiani e commuting: più della metà sogna un unico device da portare con sé al lavoro

In occasione del lancio del nuovo Honor Magic V3, lo smartphone pieghevole più sottile disponibile sul mercato, l’azienda ha commissionato una ricerca per approfondire la correlazione tra il numero di dispositivi tecnologici che i professionisti, ogni giorno, portano con sè e le ripercussioni che possono avere sulla propria salute fisica: scoprendo che 6 italiani su 10 si recano in ufficio 5 volte a settimana, e il 28% ha dichiarato di portare con sé ogni giorno dai 3 ai 4 dispositivi tecnologici.

La ricerca di Honor su italiani e commuting: troppi dispositivi tech, dolori e spossatezza sono all’ordine del giorno

Il trasporto di numerosi dispositivi porta a preoccuparsi per la propria salute fisica: infatti, il 29% degli intervistati lamenta un dolore localizzato soprattutto sulle spalle, mentre il 18% avverte un senso di spossatezza generale. Grazie a una preziosa collaborazione con Rebekah Jade Lawrence, Dottoressa pluripremiata e Insegnante di Yoga londinese, Honor vuole fornire una serie di consigli pratici per alleviare i fastidi arrecati dal trasporto di dispositivi tecnologici.

“I disturbi muscoloscheletrici sono tra i motivi più comuni per i quali le persone consultano il medico”, ha commentato Lawrence. “Infatti, la combinazione di abitudini sedentarie e lo stress determinato da un’ergonomia inadeguata, può portare a un disagio fisico cronico. I dati riflettono come la scarsa ergonomia delle borse, combinata con il peso dei dispositivi, possa portare a notevoli disagi. È importantissimo individuare soluzioni ergonomiche, come può esserlo un dispositivo 3-in-1, in grado di essere utilizzato come smartphone, tablet o laptop!”.

Non sorprende che più della metà degli italiani abbia dichiarato di voler portare con sé meno dispositivi e accessori tecnologici, esprimendo il desiderio di voler utilizzare un solo dispositivo che possa svolgere tutte le funzioni necessarie.

“Abbiamo coniato un termine per descrivere l’impatto che la tecnologia può avere sulla nostra postura: tech torsion. Con l’aumento del numero di giornate di lavoro in ufficio, i lavoratori sono costretti a portare con sé i propri effetti personali più di quanto siano abituati a fare”, ha dichiarato Avikar Jolly, CMO di Honor EUROPE. “Questo può avere un impatto sul nostro corpo, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Honor Magic V3 non solo ha un ottimo design, ma la sua funzionalità all-in-one può contribuire a ridurre i potenziali effetti a lungo termine sulla salute dei nostri clienti dovuti al trasporto di tecnologia in eccesso”.

I consigli di Honor e della Dr.ssa Lawrence

Insieme alla Dottoressa Rebekah Jade Lawrence, Honor ha stilato una lista di consigli per migliorare la vita quotidiana dei pendolari.

Ridurre al minimo il contenuto della borsa: prendere in considerazione l’uso di dispositivi 3-in-1, come Honor Magic V3, per sostituire il peso di più device

Utilizzare zaini con cinghie larghe e imbottite, o con le rotelle

Evitare le borse a tracolla con una tracolla e le tote bag troppo grandi

Alternare il lato su cui si porta la borsa se si usa un modello mono spalla

Regolare le bretelle in modo da tenere la borsa vicino al corpo e all’altezza appropriata

Fare delle pause quando è possibile, soprattutto durante i lunghi tragitti

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

