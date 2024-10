Basta coi telefoni ingombranti: Redmi lavora ad uno smartphone compatto

L’ultimo, vero top di gamma compatto è stato Zenfone 10 con il suo display da 5,92″ ed un corpo da 146.5 x 68.1 x 9.4 mm (172 grammi). Allora stato attuale i dispositivi di punta in formato compatto si contano sulle dita di una mano: Xiaomi 14 e forse anche il prossimo Xiaomi 15, insieme al recentissimo vivo X200 Pro Mini. A questi potrebbe aggiungersi anche Redmi, secondo le ultime novità rivelate da un noto insider cinese.

Redmi pensa ad uno smartphone compatto: spuntano le prime caratteristiche di questo misterioso modello

vivo X200 Pro Mini – Crediti: vivo

Nel panorama mobile attuale si sente la mancanza di smartphone dalle dimensioni compatte, in modo particolare quando si guarda al mondo Android. Gli utenti chiedono a gran voce dispositivi dalle dimensioni “umane” ma alla fine bisogna scendere a compromessi: i 6,3″ di diagonale sembrano l’opzione migliore, almeno per il momento e per quanto riguarda la fascia top. Ma in merito al mercato dei mid-range? Stando alle parole di Digital Chat Station, noto insider asiatico, Redmi potrebbe lanciare uno smartphone compatto ma si tratterebbe di un medio gamma.

Il telefono in questione avrebbe dalla sua uno schermo da 6,3″ e perfino una batteria al alta capienza (probabilmente da 6.000 mAh); tuttavia non ci saranno né la ricarica wireless né un teleobiettivo. Nonostante le mancanze, il leaker sostiene che si tratterà di un dispositivo in grado di offrire prestazioni elevate (ma non snocciola alcun dettagli sul chipset). Allo stato attuale è poco probabile che si tratti di un modello della prossima serie Redmi K80; un candidato papabile è il futuro Redmi Turbo 4, ma per ora non ci sono certezze.

