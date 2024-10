Redmi Band 3 ufficiale: l’indossabile Xiaomi più economico costa solo 20€

L’evento di ottobre targato Xiaomi ha visto come protagonisti grandi nomi tech, sia in termini di smartphone che a livello di indossabili. Tuttavia durante la presentazione c’è stato spazio anche per un nuovo fitness tracker basilare e super economico: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (al momento solo in Cina) di Redmi Smart Band 3, l’indossabile entry level del brand!

Redmi Smart Band 3: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

L’attuale Xiaomi Smart Band 9 è su un livello superiore mentre la nuova Band 9 Pro guarda più agli smartwatch che ai fitness tracker. Il nuovo modello basilare della compagnia è Redmi Smart Band 3: la serie vede una nuova aggiunta dopo anni dato che la precedente Redmi Smart Band 2 ha debuttato in Cina nel 2022 e in Italia un anno dopo (qui trovate la nostra recensione). Per quanto riguarda il nuovo dispositivo, ritroviamo un formato rettangolare, con uno schermo da 1,47″ a 60 Hz; non mancano tante modalità sportive, il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio dei valori SpO2 e fino a 18 giorni di autonomia.

dimensioni di 45,90 x 26,94 x 9,99 mm per un peso di 16,5 grammi

display TFT da 1,47″ HD (320 x 172 pixel) a 60 Hz

da (320 x 172 pixel) a 60 Hz batteria da 300 mAh con ricarica magnetica (fino a 18 giorni di autonomia)

di autonomia) / MB di RAM

/ GB di ROM

impermeabilità fino a 5 ATM

sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 50 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo HyperOS

Crediti: Redmi

Il prezzo di Redmi Smart Band 3 rispecchia le sue caratteristiche e va benissimo così: solo 20€ al cambio attuale (159 CNY) per un periodo limitato di tempo. Dopo l’offerta lancio, il dispositivo “salirà” a 169 CNY, ossia circa 21€. Per ora il lancio è avvenuto solo in Cina ma visto che il precedente modello è arrivato in Italia non possiamo che aspettarci anche il lancio dell’ultima versione. Infine ricordiamo che il mega evento del brand cinese ha visto protagonisti anche Xiaomi 15 e Pad 7, insieme a Smart Band 9 Pro e Watch S4.

