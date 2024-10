Redmi Note 13 vs Redmi Note 14: quali sono le differenze | Serie a confronto

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Oltre al debutto dei nuovi modelli della gamma Xiaomi 14T, la casa cinese ha lanciato anche i più recenti rappresentati della sua fascia media per eccellenza. In questo approfondimento mettiamo a confronto Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ vs Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+, con tutti i dettagli e le differenze su specifiche, design e prezzo di vendita (anche se al momento i nuovi modelli sono stati lanciati solo in patria).

Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ vs Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: quali sono le differenze tra le due serie di mid-range Xiaomi

DESIGN a confronto

Crediti: Redmi

Il cambio di stile tra le due serie è decisamente visibile: Xiaomi è passata da un modulo fotografico squadrato ad uno simile ma con angoli ancora più arrotondati. Il risultato è un design vicino a quello della generazione precedente, ma che comunque riesce a staccarsi e creare una sua identità. Redmi Note 13 e Note 14 5G sono entrambi caratterizzati da uno schermo flat con punch hole centrale: i pannelli curvi sono riservati ai fratelli maggiori.

Crediti: Redmi

Con Redmi Note 13 Pro e Note 14 Pro 5G il cambio di look si fa più marcato: il modulo fotografico della nuova versione ha gli angoli ancora più arrotondati e viene posizionato al centro della scocca.

Crediti: Redmi

Invece, con Redmi Note 13 Pro+ e Note 14 Pro+ 5G il cambiamento è netto: stilisticamente abbiamo a che fare con due telefoni diversi, almeno per quanto riguarda la cover posteriore. La parte frontale continua ad offrire un pannello con un foro centrale bordi curvi (per un effetto finale premium, dato che parliamo del maggiore del trittico).

SPECIFICHE a confronto

Redmi Note 13 5G vs Note 14 5G

Redmi Note 13 5G (Global) Redmi Note 14 5G (China) Dimensioni 161,11 x 74,95 x 7,6 mm

173,5 grammi 162,4 x 75,7 x 7,99 mm

190 grammi Impermeabilità IP54 IP64 Display • AMOLED

• flat

• 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

• 120 Hz

• 10 bit

• 1.000 nit

• Gorilla Glass 5 • OLED

• flat

• 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

• 120 Hz

• 8 bit

• 2.100 nit

• Gorilla Glass 5 Chipset MediaTek

Dimensity 6080

6 nm TSMC MediaTek

Dimensity 7025 Ultra

6 nm TSMC CPU 2 x 2,4 GHz A76

6 x 2,0 GHz A55 2 x 2,5 GHz A78

6 x 2,0 GHz A55 GPU Mali-G57 IMG BXM-8-256 RAM 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 2.2 Micro SD ✔️ ❌ Raffreddamento Passivo Passivo Sicurezza Lettore d’impronte laterale Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera • 108 MP f/1.75, PDAF

• 8 MP ultra-wide f/2.2

• 2 MP macro f/2.4 • 50 MP LYT-600 f/1.5, PDAF, OIS

• 2 MP profondità di campo f/2.4 Selfie 16 MP (f/2.2) 16 MP (f/2.2) Batteria 5.000 mAh 5.110 mAh Ricarica 33W 45W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ WiFi Dual Band Dual Band Bluetooth 5.3 5.3 NFC ✔️ ❌ GPS ✔️ ✔️ Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ✔️ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio MIUI 14

Android 13 HyperOS

Android 14

Redmi Note 13 Pro 5G vs Note 14 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro 5G (Global) Redmi Note 14 Pro 5G (China) Dimensioni 161,15 x 74,24 x 7,78 mm

187 grammi 162,33 x 74,42 x 8,24 mm

190 grammi Impermeabilità IP54 IP68 Display • AMOLED

• curvo

• 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel)

• 120 Hz

• 12 bit

• 1.000 nit

• PWM Dimming 1.920 Hz

• Gorilla Glass Victus • AMOLED

• curvo

• 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel)

• 120 Hz

• 12 bit

• 3.000 nit

• PWM Dimming 1.920 Hz

• Gorilla Glass Victus 2 Chipset Qualcomm

Snapdragon 7s Gen 2

4 nm Samsung MediaTek

Dimensity 7300 Ultra

4 nm TSMC CPU 4 x 2,4 GHz A78

4 x 1,95 GHz A55 4 x 2,5 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 GPU Adreno 710 Mali-G612 MC2 RAM 8/12 GB di RAM LPDDR4X 8/12 GB di RAM LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 2.2 128/256/512 GB UFS 2.2 Micro SD ❌ ❌ Raffreddamento Passivo con fogli di grafene Passivo Sicurezza Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera • 200 MP Samsung HP3 f/1.65, PDAF, OIS

• 8 MP ultra-wide f/2.2

• 2 MP macro f/2.4 • 50 MP LYT-600 f/1.5, PDAF, OIS

• 8 MP ultra-wide f/2.2

• 2 MP macro f/2.4 Selfie 16 MP (f/2.45) 20 MP OV20B (f/2.2) Batteria 5.100 mAh 5.500 mAh Ricarica 67W 45W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ WiFi Dual Band 6 Bluetooth 5.2 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS ✔️ ✔️ Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ✔️ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio MIUI 14

Android 13 HyperOS

Android 14

Redmi Note 13 Pro+ vs Note 14 Pro+

Redmi Note 13 Pro+ 5G (Global) Redmi Note 14 Pro+ 5G (China) Dimensioni 161,4 x 74,2 x 8,9 mm

204,5 grammi 162,53 x 74,67 x 8,66 mm

210,8 grammi Impermeabilità IP68 IP68 Display • AMOLED

• curvo

• 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel)

• 120 Hz

• 12 bit

• 1.000 nit

• PWM Dimming 1.920 Hz

• Gorilla Glass Victus • AMOLED

• curvo

• 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel)

• 120 Hz

• 12 bit

• 3.000 nit

• PWM Dimming 1.920 Hz

• Gorilla Glass Victus 2 Chipset MediaTek

Dimensity 7200 Ultra

4 nm TSMC Qualcomm

Snapdragon 7s Gen 3

4 nm TSMC CPU 2 x 2,8 GHz A715

6 x 2,0 GHz A510 1 x 2,5 GHz A720

3 x 2,4 GHz A720

4 x 1,8 GHz A520 GPU Mali-G610 MP4 Adreno 810 RAM 8/12 GB di RAM LPDDR5 12/16 GB di RAM LPDDR4X/LPDDR5 ROM 256/512 GB UFS 3.1 256/512 GB UFS 2.2/3.1 Micro SD ❌ ❌ Raffreddamento Raffreddamento al liquido con camera di vapore Passivo Sicurezza Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera • 200 MP Samsung HP3 f/1.65, PDAF, OIS

• 8 MP ultra-wide f/2.2

• 2 MP macro f/2.4 • 50 MP Light Hunter 800 f/1.6, PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo 2.5X f/2.0

• 8 MP ultra-wide f/2.2 Selfie 16 MP (f/2.45) 20 MP OV20B (f/2.2) Batteria 5.000 mAh 6.200 mAh (al silicio-carbonio) Ricarica 120W 90W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G + Xiaomi Surge T1 (per migliorare connettività e linea cellulare) eSIM ❌ ❌ WiFi 6 6 Bluetooth 5.3 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS ✔️ ✔️ Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ✔️ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio MIUI 14

Android 13 HyperOS

Android 14

Le nostre RECENSIONI

Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ vs Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: PREZZO a confronto

Per quanto riguarda il prezzo delle serie Redmi Note 13 e Note 14, al momento non è possibile fare un confronto, dato che i nuovi modelli sono stati lanciati solo in Cina. Comunque arriveranno successivamente anche in Italia, anche se sono già acquistabili da store di terze parti (in versione asiatica).

Note 13 5G Note 13 Pro 5G Note 13 Pro+ Note 14 5G Note 14 Pro 5G Note 14 Pro+ 6/128 GB 279,9€ ❌ ❌ 1.099 CNY (140€) ❌ ❌ 8/128 GB ❌ ❌ ❌ 1.199 CNY (153€) 1.399 CNY (178€) ❌ 8/256 GB 299,9€ 399,9€ 469,9€ 1.399 CNY (178€) 1.499 CNY (191€) ❌ 12/256 GB ❌ ❌ ❌ 1.699 CNY (217€) 1.899 CNY (242€) 12/512 GB ❌ 449,9€ 499,9€ ❌ 1.899 CNY (242€) 2.099 CNY (268€) 16/512 GB ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ 2.299 CNY (294€)

