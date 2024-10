Redmi A4 ufficiale a sorpresa: è lo Xiaomi 5G più economico

Continua la parata di smartphone low cost Xiaomi, anche se in questo caso potrebbe valerne la pena. Redmi A4 5G è stato annunciato in versione Global (per ora solo in India) e si presenta come il modello più economico del brand con il nuovo standard di connettività: ecco tutti i dettagli annunciati finora tra specifiche tecniche, prezzo e uscita!

Redmi A4 5G: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Xiaomi tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: FoneArena

Il nuovo budget phone di Xiaomi è stato lanciato durante l’evento IMC 2024 (India Mobile Congress) e al momento non sono state ancora svelate le specifiche complete. Tuttavia vari aspetti di Redmi A4 5G sono stati snocciolati dalla stessa compagnia asiatica: il telefono presenta un look simile ai recenti Redmi 14C e 14R, con un ampio modulo fotografico circolare ed uno schermo LCD con notch a goccia. Si tratta del primo smartphone al mondo con Snapdragon 4s Gen 2, chipset Qualcomm pensato per portare il 5G alla fascia economica. L’attuale Redmi A3 è stato lanciato anche in Italia, quindi non è da escludere anche il nuovo modello possa arrivare alle nostre latitudini.

Crediti: FoneArena

Speriamo solo in un prezzo contenuto: Redmi A4 5G sarà in vendita in India prossimamente, ad una cifra inferiore alle 10.000 INR (ossia circa 109€ al cambio attuale). Di seguito trovate la scheda tecnica incompleta, sulla base di quanto annunciato al momento da Xiaomi.

Redmi A4 5G – Scheda tecnica

Dimensioni / mm per un peso di / grammi

Certificazione IP/

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

Display IPS LCD da 6,88″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz

(1.600 x 720 pixel) con refresh rate a SoC Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core 2 x 2,0 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55

+ 6 x 2,0 GHz A55 GPU Adreno 611

RAM LPDDR4X

storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

Batteria da 5.160 mAh con ricarica da /

con ricarica da Supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NO NFC

Fotocamera da 50 + 2 MP con sensore secondario macro

con sensore secondario macro Selfie camera da 13 o 5 MP

o Software Android 14 con Xiaomi HyperOS

