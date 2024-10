Redmi A3 Pro è il nuovo Xiaomi low cost: eccolo in foto, con prezzo e specifiche

Dopo gli avvistamenti delle scorse settimane, Redmi A3 Pro diventa reale: il nuovo budget phone di Xiaomi è comparso in uno store online keniota con tanto di immagini dal vivo, dettagli sulle specifiche e perfino il prezzo. Ecco quando dovrebbe costare, anche perché il condizionale è d’obbligo visto che – nel momento in cui scriviamo – mancano conferme dall’azienda.

Redmi A3 Pro tra foto dal vivo, specifiche e prezzo: il prossimo budget phone Xiaomi è servito

A3 – Crediti: Redmi

La versione maggiorata dei low cost Xiaomi (attualmente ci sono A3 e A3x) presenterebbe un look simile, con un ampio modulo fotografico circolare al centro della scocca in plastica. Dalle immagini evince un cambio della posizione di sensori e flash LED mentre frontalmente ritroviamo uno schermo con notch a goccia (a sottolineare la natura economica del telefono). Redmi A3 Pro sembrerebbe un rebrand di Redmi 14C, lanciato anche in Italia: le specifiche coincidono anche se il design sarebbe leggermente diverso.

Crediti: gadgetsleo Crediti: gadgetsleo

Il telefono è apparso in uno store online con varie specifiche: si legge di uno schermo da 6,88″ a 90 Hz, una fotocamera AI da 50 MP, 5.160 mAh di batteria ed un lettore d’impronte laterale. A muovere il tutto, il chipset Helio G81 Ultra di MediaTek. Secondo quanto riportato dallo shop, il prezzo di Redmi A3 Pro sarebbe di circa 99€ al cambio attuale (precisamente 13.999 scellini kenioti). Di seguito trovate la scheda tecnica completa (presunta) basata su quella del cugino 14C.

Redmi A3 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 171,88 x 77,8 x 8,22 mm per un peso di 211 grammi

Certificazione IP/

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

Display IPS LCD da 6,88″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI

(1.600 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI SoC MediaTek Helio G81 Ultra a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU ARM Mali-G52 MC2

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di storage eMMC 5.1 espandibile tramite Batteria da 5.160 mAh con ricarica da 18W

con ricarica da Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.4, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NFC (?)

Fotocamera da 50 + 2 MP con sensore secondario B&W

con sensore secondario B&W Selfie camera da 13 MP oppure 5 MP

oppure Software Android 14 con Xiaomi HyperOS

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le