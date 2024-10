Redmi 14C anche in versione 5G: è un’invasione di low cost Xiaomi

Ad agosto abbiamo assistito al debutto (anche in Italia) del nuovo budget phone 14C, modello accessibile caratterizzato da specifiche basilari ed un look alla mano. Il dispositivo sta per guadagnare una nuova versione, almeno secondo quanto trapelato in queste ore: Redmi 14C 5G è vicino al debutto, tra certificazioni, benchmark e dettagli sulle specifiche. Ormai ogni anno è una vera e propria invasione di mid-range e budget phone Xiaomi, un problema che si trascina da tempo.

Redmi 14C 5G: il nuovo smartphone economico Xiaomi tra benchmark e specifiche (forse lo conosciamo già bene)

Redmi 14R 5G – Crediti: Redmi

Il nuovo Redmi 14C 5G è stato avvistato all’interno del codice sorgente del software di Xiaomi, con le varie sigle (tra cui quella Global 2411DRN47G e quella indiana 2411DRN47I). Proprio il modello destinato all’India è comparso anche su Geekbench, con performance nettamente superiori rispetto alla controparte solo LTE. Il dispositivo 5G è equipaggiato con lo Snapdragon 4 Gen 3 mentre la variante 4G monta un SoC Helio G81 Ultra di MediaTek.

Crediti: Geekbench, Xiaomitime

In base a quanto emerso tra leak, certificazioni e varie, il prossimo Redmi 14C 5G non sarebbe altro che un rebrand di Redmi 14R 5G, budget phone lanciato a settembre (per ora solo in Cina). Di conseguenza dovremmo già conoscere tutte le specifiche; resta da vedere se e quando arriverà alle nostre latitudini, ma potrebbero esserci buone possibilità dato che il telefono è stato certificato in versione Global e in Europa ha già fatto capolino il modello LTE.

Redmi 14C 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 171,88 x 77,8 x 8,22 mm per un peso di 212,3/205,3/208,5grammi (colorazioni Black e Purple/Blue/Green)

Certificazione IP/

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

Display IPS LCD da 6,88″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI

(1.600 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55

GPU Adreno 613

4/6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite Batteria da 5.160 mAh con ricarica da 18W

con ricarica da Supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NFC (dipende dal mercato)

Fotocamera da 13 + ? MP con sensore secondario B&W

con sensore secondario B&W Selfie camera da 5 MP

Software Android 14 con Xiaomi HyperOS

