Recensione JIMMY HW11 Pro: lavasciuga multifunzione con sempre meno compromessi

La domanda è questa: cosa rende, in un particolare mercato, un prodotto migliore di un altro? Il design? Le caratteristiche? Le innovazioni? Oppure il solito rapporto qualità prezzo? È questa la domanda che, a mio avviso, i produttori di prodotti per la pulizia della casa smart dovrebbero farsi prima di lanciare un nuovo modello, ed il motivo è semplice: ormai il mercato è super saturo, lo abbiamo visto anche ad IFA 2024, e le alternative sono tantissime anche sulla stessa fascia di prezzo.

E sono convinto che quando gli ingegneri di JIMMY hanno progettato la HW11 Pro questa domanda se la sono fatta eccome: la nuova lavasciuga del brand non solo è uno di quei modelli che si può trasformare da lavasciuga ad aspirapolvere ciclonico (senza acqua), ma arriva con tutta una serie di idee molto interessanti con lo scopo di ridurre gran parte dei compromessi che questa particolare tipologia di prodotto porta – volente o nolente – con sé. Vediamo se ci sono riusciti.

Recensione JIMMY HW11 Pro: lavasciuga e aspirapolvere in un unico prodotto

Videorecenisone JIMMY HW11 Pro

Design e materiali

Da un punto di vista di design, la JIMMY HW11 Pro non si allontana molto da una lavasciuga tradizionale, nonostante la tecnologia ad acqua che richiede generalmente corpi piuttosto ingombranti, in realtà è un prodotto leggermente più compatto e leggero. È anche un po’ meno pesante di una lavasciuga tradizionale ma, nonostante queste differenze, e la struttura è tutto sommato simile, eccezion fatta per il sistema di “trasformazione” che gli permette di diventare un aspirabriciole senza fili. La sua natura “trasformista” però, ha richiesto dei contenitori per l’acqua pulita e l’acqua sporca capienti ma non esageratamente: con i suoi 0.6L per l’acqua pulita e 0.4L per l’acqua sporca è in linea con il mercato, ma di certo non eccelle in quanto a capienze.

Il cuore della struttura con cui è realizzata la JIMMY HW11 Pro è ovviamente nel meccanismo di trasformazione grazie al quale potrà diventare da una lavasciuga tradizionale a aspirapolvere ciclonico senza fili: è molto semplice, funziona bene e tutta la procedura risulta piuttosto confortevole anche relativamente ai pesi.

Il design dell’aspirapolvere non si distingue molto rispetto ai concorrenti: lo schema è longitudinale, integra un filtro a ciclonico ed il motore sullo stesso asse. L’aria esce dal corpo attraverso delle griglie posizionate lateralmente al vano motore, il che vi consentirà di non preoccuparvi del fatto che la polvere non rimossa sia trasportata in altre zone della casa.

Integra un ottimo filtro HEPA che può essere facilmente rimosso, così come tutte le componenti dell’aspirapolvere ma ciò che davvero manca, è una prolunga con una spazzola motorizzata tradizionale, che gli permetterebbe di poter essere utilizzato come un normale aspirapolvere. Insomma, il punto è questo: per il pavimento il JIMMY HW11 Pro deve essere utilizzato necessariamente con la configurazione ad acqua, per tutto il resto può essere utilizzato nella configurazione aspirabriciole.

Ottima la scelta di utilizzare un pacco batteria estraibile, un vantaggio in termini di longevità che però ha richiesto l’integrazione di un display un po’ più piccolo della media su cui è comunque possibile controllare tutti i parametri della lavasciuga, compreso il livello di sporto rilevato dai sensori posizionati sotto la spazzola motorizzata principale.

Tornando alla modalità lavasciuga c’è una buona notizia: la spazzola motorizzata è progettata per migliorare la pulizia lungo i bordi dei pavimenti e si può piegare a 180° in modo da permettere la pulizia anche sotto letti, divani e mobili dove molti degli altri modelli non arrivano. Ad ogni modo, la sua struttura è solida e ben progettata, eviterà perdite d’acqua dai serbatoi e dal circuito di lavaggio: quando si utilizza l’aspirapolvere, nonostante venga di fatto spruzzata dell’acqua a pressione sul pavimento, non capiterà mai e poi mai di trovare pozze d’acqua.

Aspirazione e lavaggio

Ad animare la JIMMY HW11 Pro ci pensa un motore molto potente da 420 watt che, ok, non è potente quanto quello da 500 watt utilizzato nel modello HW11 Pro Max, ma rispetto al motore da 290 watt della Tineco FLOOR ONE S5 Combo o a quello da 300 watt della Dreame H12 Dual, è davvero un’altra cosa. E lo è anche perché si tratta di un motore certificato IPX8, cosa che non si trova spesso nei competitor, ed il brand lo ha realizzato con una lega di magnesio ed alluminio in modo da ottimizzare anche la dissipazione del calore.

Ad ogni modo, il JIMMY HW11 Pro è semplicissimo, sia che lo si utilizzi come tradizionale lavasciuga che lo si utilizzi come aspirabriciole. Nella prima configurazione, basterà riempire il contenitore dell’acqua pulita, che può essere arricchito anche dal detergente profumato incluso nella confezione, impugnarlo e premere il tasto di avvio.

E la stessa semplicità si avrà qualora lo si volesse utilizzare come aspirabriciole: basterà estrarre il motore, collegarlo agli accessori e premere il tasto di avvio. Anche in questo caso le modalità di aspirazione sono due ma, a mio avviso, è sempre consigliabile utilizzarlo nella modalità automatica, con la quale il JIMMY HW11 Pro gestirà in maniera del tutto autonoma la potenza d’aspirazione (e la quantità di acqua utilizzata) in base allo sporco rilevato sul pavimento grazie al sensore iLoop.

Le prestazioni della spazzola motorizzata sono pressoché identiche, così come la sua capacità migliorata per la pulizia dei bordi, che permette al dispositivo di aspirare senza problemi anche in prossimità di battiscopa e mobili.

L’acqua viene spruzzata da un ugello posizionato superiormente alla spazzola motorizzata e può essere distribuita in maniera automatica, grazie proprio ai sensori di sporco integrati, oppure in maniera manuale: questo è un plus non in differente che non si trova in altri modelli e che vi permetterà una pulizia molto più approfondita in alcune zone specifiche del pavimento.

Ma indipendentemente dalla modalità di pulizia utilizzata (io, per sicurezza, utilizzo sempre quella massima), in questi giorni di test con il JIMMY HW11 Pro mi sono trovato egregiamente: come si comporta in fase di aspirazione e lavaggio dei pavimenti? Nello stesso modo egregio al quale l’azienda ci ha abituato con gli altri suoi prodotti.

E la stessa qualità la si trova senza dubbio anche nella modalità aspirabriciole, anche se in questo caso un appunto è doveroso: nonostante il dispositivo garantisca una buona potenza di aspirazione, nella modalità aspirabriciole è un filino sotto le prestazioni che si avrebbero con un aspirapolvere ciclonico di tipo tradizionale. Ma, secondo me, è il giusto compromesso da pagare per avere un prodotto che aspira e lava davvero i pavimenti, e che può essere utilizzato anche in altre modalità.

Un altra grande fetta di “impegno” quelli di JIMMY la hanno dedicata alla pulizia e la sanificazione generale, con l’ovvio scopo di ridurre il più possibile il formarsi di cattivi odori. Innanzitutto, il serbatoio dell’acqua pulita ha un materiale antibatterico agli ioni d’argento incorporato, che verrà sfruttato soprattutto per l’autopulizia: basterà premere il tasto per avere una pulizia a doppia rotazione che fa girare la spazzola avanti e indietro ad alta velocità per lavarla meglio e rimuovere lo sporco e i peli più difficili.

Successivamente il rullo della spazzola, il percorso dell’aria e il serbatoio dell’acqua sporca vengono asciugati completamente con aria calda per prevenire muffa e odori.

Batteria

Buona l’autonomia della batteria che però, è diversa in base alla modalità in cui si utilizza il prodotto. Se si utilizza la JIMMY HW11 Pro in modalità aspirapolvere, nei miei test (in modalità automatica) sono riuscito ad utilizzare la scopa elettrica per circa 60/65 minuti senza interruzioni. Tempo che si riduce a circa 35/40 minuti se la si utilizza in modalità lavasciuga.

Ad ogni moto sono ottime performance per una batteria da 4000 mAh che, come già detto, è anche estraibile.

Prezzo di vendita e conclusioni

JIMMY HW11 Pro costa 499,00 euro sia su Amazon che sul sito ufficiale. Tramite il box in basso però, potreste acquistarla in super-sconto con un nostro coupon del 20% che farebbe abbassare la cifra di quasi 100 euro. Il che la rende davvero niente male perché a questo prezzo difficilmente potreste trovare un prodotto del genere.

Anche perché stiamo parlando di un all-in-one che davvero ha pochissimi compromessi: la potenza d’aspirazione è alta, la capienza dei serbatoi è buona, si auto-pulisce con gli ioni d’argento e l’aria calda e dispone del sensore che ottimizza anche i consumi della batteria.





