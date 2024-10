Recensione Huawei Watch Ultimate Green: è (ancora) lo smartwatch più bello

Assieme ai suoi Watch GT 5 e Watch GT 5 Pro (qui la recensione), Huawei ha presentato anche una nuova versione del suo Watch Ultimate che cambia, in sostanza, solo nell’estetica ed i materiali. Lo smartwatch top di gamma del brand uscito, ormai, qualche mese fa ha ora una nuova ghiera in ceramica nanotech bicolore ed un cinturino in titanio di grado aerospaziale, e continua a portare con sé tutta una serie di caratteristiche degne del nome che porta arricchite da un aggiornamento software molto ricco.

Lo stiamo provando da qualche settimana, ed oltre all’aspetto che ricorda (volutamente) quello di un Rolex, la cosa che più che più ci ha stupiti è la batteria. Il motivo è semplice: in una settimana non siamo ancora riusciti a scaricarlo del tutto.

Recensione Huawei Watch Ultimate: nuova colorazione verde, stessa eccelsa qualità

Design e materiali

È inutile sottolineare che l’obiettivo del design che caratterizza il Huawei Watch Ultimate Green è quello di puntare ad una particolare fetta d’utenza premium, che non vuole rinunciare né all’eleganza né alle funzionalità smart. Con la sua linea Ultra, l’idea del brand è sempre stata quella di catturare l’attenzione degli appassionati puntando ai materiali, che nella nuova colorazione Verde si arricchiscono di una ghiera in due colori realizzata in ceramica con trattamento nanotecnologico. La cassa è in metallo liquido a base di zirconio con i pulsanti in lega di titanio così come il cinturino.

La cassa è da 48 millimetri, quindi molto grande, e può essere immerso fino a 100 metri. Per il resto, rimane tutto invariato rispetto al modello presentato qualche mese fa: ha tre tasti di controllo, uno dei quali è rotabile, e tutti i materiali sono stati scelti per preservare non solo l’eleganza ma soprattutto la resistenza. In soldoni, per chi ama lo stile classico, Huawei Watch Ultimate è lo smartwatch più bello e del mercato. Non c’è ombra di dubbio.

Display

Lo schermo del Huawei Watch Ultimate Green non cambia. Parliamo di un pannello AMOLED LTPO da 1.5′, circolare, con una risoluzione di 466×466 pixel ed una densità di pixel per pollice di 311 PPI. Un signor display, quindi, che come da tradizione Huawei, nei nostri test si è comportato perfettamente sia all’interno che all’esterno in condizioni di luce diretta. La sua luminosità massima di 1000 nit lo rende perfettamente utilizzabile anche in ambienti molto luminosi ed il sensore di luminosità per la regolazione automatica della retroilluminazione è ben calibrato.

Insomma, anche qui, lo scopo di Huawei era quello di rendere tutto sempre ben visibile, puntando anche ad un display più grande della media, e ci è riuscita in pieno.

Hardware e connettività

Huawei Watch Ultimate Green è disponibile solo nella versione Bluetooth e non in quella LTE. Poco male però, perché effettivamente le persone che utilizzerebbero lo smartphone connettendolo alla rete cellulare sono davvero poche ed inoltre è possibile scaricare sull’orologio praticamente qualsiasi elemento utile al proprio allenamento (comprese le mappe), la musica etc.

È compatibile sia con Android che con iPhone e, come al solito, lato connettività non c’è nulla da criticare: anche se lato funzionalità ci sono un po’ di differenze tra i due sistemi operativi, la connessione allo smartphone è sempre immediata e stabile.

Come già detto, supporta le mappe topografiche offline, il supporto al posizionamento satellitare GNSS a doppia banda e cinque sistemi, ha uno speaker molto potente per poter ascoltare i file musicali o rispondere alle chiamate, anche se il posizionamento nella zona inferiore della cassa potrebbe risultare leggermente scomodo perché si rischia di “tapparlo” con il polso quando si fanno particolari movimenti con la mano.

Anche nel Huawei Watch Ultimate Green è stata integrata la connettività Smart Link grazie alla quale, tramite l’orologio, si potrà comandare alcune piccole operazioni (se avete uno smartphone Huawei), sfruttando l’integrazione che l’azienda offre tra i propri dispositivi dotati di Harmony OS.

Per quanto riguarda il SoC che muove questo watch, Huawei ha reso pubbliche pochissime informazioni e dettagli. Poco male però, perché tutta l’esperienza utente è sempre veloce e fluida ed i rallentamenti sono praticamente inesistenti. Quello che posso dirvi però, è che dal punto di vista hardware quelli di Huawei devono aver fatto una piccola magia con il GPS: Huawei Watch Ultimate Green è tra gli smartwatch con il fix ai satelliti più veloce e preciso che ho avuto modo di provare ultimamente.

Software e sensori

Huawei Watch Ultimate Green arriva con l’ultima versione di HarmonyOS, un OS che il brand ha arricchito con diverse novità. Conosciamo benissimo sia il sistema operativo dello smartwatch che l’app per smartphone Huawei Health, e non finiremo mai di sottolineare quanto questo ecosistema sia migliorato nel tempo.

Nel launcher dell’orologio è possibile inserire molte più schede personalizzate a cui accedere tramite swipe orizzontali partendo dal quadrante e migliora anche il multitasking, visualizzando in una finestra mobile tutte le applicazioni attive che, tra l’altro, continuano ad essere eseguite in background. Si possono visualizzare tutte le notifiche provenienti da una determinata applicazione di messaggistica, in modo tale da poter leggere tutta la conversazione in caso di messaggi multipli in entrata.

Con la modalità Sport all’aria aperta, è ora possibile visualizzare i percorsi dei propri allenamenti in delle mappe a colori, molto dettagliate con indicatori topografici delle aree geografiche circostanti entro 10 metri: durante l’allenamento, la pagina della mappa visualizzerà i dati chiave dell’allenamento in tempo reale e, ,allo stesso tempo, si potrà ingrandire e rimpicciolire lo zoom toccando lo schermo o ruotando la corona.

Anche i golfisti ora avranno uno smartwatch completo ed utile nei propri allenamenti, tanto che il brand ha messo a disposizione il download di più di 15.000 mappe di campi da golf che si possono visualizzare in anteprima, ed è in grado di tracciare lo swing ed il backswing grazie ad una serie di algoritmi che sono stati affinati grazie ad una serie di test ripetuti nel Huawei Health Lab.

Ecco i sensori integrati nel Huawei Watch Ultimate Green :

accelerometro;

giroscopio;

magnetometro;

sensore ottico per il battito cardiaco;

barometro;

sensore di temperatura cutanea;

sensore di profondità;

sensore ECG;

sensore di luce ambientale.

Non essendo un modello nuovo non integra il nuovo TrueSense, ma la qualità dei sensori e degli algoritmi di monitoraggio è davvero eccezionale. Che si tratti del rilevamento del sonno, dell’ossigenazione del sangue, della temperatura corporea, dei passi e così via, ad oggi non c’è uno smartwatch che si è dimostrato preciso quanto il Huawei Watch Ultimate Green.

Nel concreto ciò si traduce in un monitoraggio delle attività sportive praticamente impeccabile, grazie anche all’intelligenza artificiale in grado di correggere, per così dire, dove vengono rilevate delle lacune nelle misurazioni effettuate dal sensore a bordo.

Autonomia della batteria

Huawei Watch Ultimate Green si conferma il tipico smartwatch del brand, anche in quanto a batteria. Senza troppi giri di parole, lo stiamo utilizzando da una settimana (senza particolari sessioni sportive) e non siamo ancora riusciti a scaricarlo del tutto. Questo mi porta a pensare che con un utilizzo medio si arriverebbe senza problemi ai 10/12 giorni di autonomia senza l’always on attivo.

Quindi sì, così come tutti gli altri smartwatch del brand, qualora doveste partire per una settimana di ferie, potreste non portare con voi il caricabatterie che esce in confezione.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita del Huawei Watch Ultimate Green costa 899,00 euro sullo store ufficiale del brand. Se volete risparmiare, potreste acquistare la versione nera senza cinturino in titanio che costerebbe 649,00 euro. In entrambi i casi si riceverà in regalo un paio di Huawei FreeBuds Pro. Sono tanti soldi, è vero, ma attualmente c’è un prodotto chiamato Apple Watch Ultra che attualmente verrebbe a costare di più. Certo, si tratta di un prodotto di nicchia pensato per chi cerca un dispositivo elegante senza rinunciare a resistenza e funzioni smart.

Ma allo stesso tempo Huawei Watch Ultimate Green è un dispositivo che da il meglio di sé in campo sportivo, grazie alla valanga di sport che è in grado di tracciare. È uno smartphone di lusso, con un look and feel che si può trovare solo negli orologi di fascia alta. E queste caratteristiche si pagano.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le