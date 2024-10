Recensione EarFun Air 2 NC: Hi-Res, LDAC e ANC ad un prezzo incredibile

Da quando la musica è diventata “portatile“, le cuffie si sono trasformate in un accessorio imprescindibile, da portare sempre con sé. Nel corso degli anni siamo passati dai cavi alle TWS, con una continua evoluzione che è combaciata anche con un sostanziale lievitare dei prezzi. Quelle che vi presentiamo oggi, però, sono delle cuffie ricche di funzionalità e tecnologia all’avanguardia di cui vi stupirà sicuramente il prezzo. Scoprite insieme a noi in questa recensione le EarFun Air 2 NC.

Recensione EarFun Air 2 NC

Design e materiali

Le cuffie EarFun Air 2 NC offrono un design sempre apprezzato che abbiamo imparato a conoscere bene nel corso degli ultimi anni, risultando immediatamente riconoscibili. La custodia ad ovetto è realizzata in plastica rigida satinata, con inserti in nero lucido che purtroppo trattengo troppo i segni lasciati dalle dita e sembrerebbero anche troppo soggetti ai graffi. Sulla parte posteriore troviamo il logo Earfun, mentre la chiusura magnetica del coperchio risulta particolarmente solida e resistente. La parte anteriore è caratterizzata, infine, da un LED che si illumina di bianco, verde e rosso per indicare lo stato della batteria. La custodia, completa di auricolari, pesa soltanto 48 grammi.

Gli auricolari, con design in-ear, offrono invece uno stile leggermente più colorato, con uno stelo in argento satinato ed un corpo in plastica lucida nera (la stessa utilizzata per la custodia). Il terminale è coperto da un gommino intercambiabile, mentre un LED posizionato sulla parte superiore si illumina di blu per indicare lo stato della connessione e quello dell’autonomia residua. I controlli touch sono posizionati lungo lo stelo e permettono di gestire completamente le cuffie senza dover necessariamente aprire l’app ufficiale, con una personalizzazione delle gesture davvero ottima. Le cuffie, inoltre, sono certificate IPX5, e quindi resistono senza alcun tipo di problema sia alla pioggia che al sudore, per poterli usare liberamente anche durante gli allenamenti all’aria aperta.

Gli auricolari, nel complesso, risultano ergonomici e molto comodi da indossare, svolgendo un ottimo compito di isolamento e occupando completamente il padiglione auricolare (design necessario al corretto funzionamento della funzione ANC). In confezione sono inclusi tre paia di gommini intercambiabili, in tre diverse dimensioni: small, medium e large, in modo da poter risultare indossabili da tutti. Nonostante il supporto per la ricarica wireless, la confezione include anche un piccolo cavo USB-C per la ricarica della custodia.

Audio e funzionalità

Le cuffie EarFun Air 2 NC sono dotate di driver dinamico da 11 millimetri con membrana in fibra di lana, per riprodurre al meglio qualsiasi genere musicale, con particolare enfasi con sulla riproduzione delle frequenze medie e vocali. Gli auricolari, infatti, sono certificati Hi-Res Audio e LDAC per la decodifica dell’audio in alta definizione anche in connessione wireless (in questo caso Bluetooth 5.3), con tecnologia 3D Surround Sound e Audio Spaziale per un ascolto immersivo e più avvolgente. Durante le nostre prove, infatti, abbiamo potuto apprezzare una riproduzione sonora di tutto rispetto, che potrebbe fare facilmente concorrenza alle fasce di prezzo più alte.

Uno dei punti forti di questo dispositivo, però, è sicuramente la cancellazione attiva del rumore (ANC), che può arrivare ad eliminare i suoni più fastidiosi fino a 43 dB. Tramite l’applicazione EarFun Sound (disponibile sia per iOS che Android) è possibile perfezionare il controllo dell’ANC scegliendo fra quattro diverse modalità: Ambient Sound per rimanere comunque vigili non cancellando i rumori ambientali (una sorta di modalità trasparenza), Wind Noise per eliminare il fastidioso rumore del vento, Ear-Adaptive per permettere alle cuffie di lasciar adattare la cancellazione del rumore al proprio padiglione auricolare e Noise Cancelling per avere l’ANC completamente attivo al massimo della sua potenza.

L’app, inoltre, offre anche la possibilità di crea equalizzatori e profili sonori personalizzati, in modo da adattare alla perfezione la riproduzione musicale ai propri gusti ed esigenze. Per gli amanti della personalizzazione, invece, EarFun Sound mette a disposizione degli utenti la possibilità di modificare completamente le gesture per l’attivazione delle funzioni. Per entrambi gli auricolari, infatti, è possibile personalizzare il comportamento del singolo tap, così come quello doppio, triplo e prolungato, con l’assegnazione di una funzione per ogni singola modalità.

Le funzionalità aggiuntive, tuttavia, non sono di certo finite qui: le EarFun Air 2 NC, infatti, mettono a disposizione anche una modalità gaming con la latenza che scende sotto i 55 millisecondi per ottenere una migliore sincronizzazione audio-video, e la connessione multi-device che permette di avere fino a 2 dispositivi collegati contemporaneamente, scegliendo dall’app quali devono avere priorità rispetto agli altri. Per gli utenti Android, inoltre, è disponibile anche il Google Fast Pair che permette di associare le cuffie allo smartphone direttamente all’apertura del coperchio della custodia.

Se utilizzate le cuffie più per le chiamate che per la musica, allora sarete sicuramente felici di sapere che le EarFun Air 2 NC di ben 6 microfoni (3 per auricolare) con tecnologia AI Clear Calls, che permette di azzerare i rumori di sottofondo per restituire all’interlocutore una voce sempre nitida e cristallina. Le nostre prove hanno evidenziato, infatti, come il parlato sia davvero uno dei punti di forza di questi auricolari. Inoltre, se siete soliti dimenticare in giro le cuffie, con la funzione “Find Headphones” sarà possibile far emettere un suono agli auricolari per ritrovarli immediatamente.

Molto buona anche l’autonomia: gli auricolari sono entrambi dotati di batterie da 40 mAh in grado di assicurare fino a 9 ore di riproduzione musicale senza ANC, che scendono a 6 quando viene attivata la cancellazione del rumore. La custodia di ricarica, invece, è equipaggiata con una batteria da 400 mAh, per un’autonomia complessiva di circa 40 ore senza ANC e circa 25 ore con la cancellazione del rumore. Anche restando a secco con la batteria, però, viene in soccorso la ricarica rapida (anche wireless) che in appena 10 minuti è in grado di assicurare fino a 2 ore di riproduzione (senza ANC).

Recensione EarFun Air 2 NC – Prezzo e considerazioni

Le cuffie EarFun Air 2 NC sono perfette sia per chi ama ascoltare la musica che per chi parla tanto a telefono e vuole mantenere la mani libere. L’hardware utilizzato è sicuramente di prim’ordine, con Hi-Res e LDAC che impreziosiscono la produzione con un audio in alta definizione disponibile anche in modalità wireless. La funzione ANC, inoltre, svolge in modo eccellente il suo lavoro cancellando anche i rumori più fastidiosi e permettendo di ascoltare la propria musica in totale tranquillità.

Se fino ad ora vi abbiamo descritto un ottimo paio di cuffie, il rapporto qualità/prezzo vi stupirà sicuramente: le EarFun Air 2 NC, infatti, vengono proposte ad un prezzo di listino di 89.99€, ma grazie al coupon che trovate nella pagina linkata nel box sottostante, dal 14 al 31 ottobre potranno essere vostre per appena 39.99€! Un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per portare a casa degli auricolari adatti davvero ad ogni situazione.

