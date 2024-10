Recensione CUKTECH 10: la powerbank di design da 10.000 mAh e ricarica fino a 120W

Le power bank sono ormai un accessorio irrinunciabile per chiunque faccia un uso intensivo di dispositivi elettronici come smartphone, tablet e laptop: viviamo in un’epoca in cui essere sempre connessi è fondamentale, sia per lavoro che per svago, e l’idea di rimanere senza batteria può generare ansia, soprattutto durante viaggi o giornate particolarmente impegnative.

Sembrano essere passati ormai secoli dai lanci delle prime powerbank, brutte e pesanti, ma soprattutto utili per al massimo una sola ricarica dello smartphone, e niente di più: con il tempo l’evoluzione tecnologica ha permesso di realizzare dispositivi sempre più compatti, potenti e veloci, con la capacità di ricaricare non solo piccoli dispositivi, ma anche laptop e accessori elettronici più esigenti.

È da alcune settimane che sto provando una powerbank di CUKTECH, brand che in Italia non è ancora tanto rinomato, ma da poche settimane è acquistabile su Amazon, e mi ha intrigato da subito: in primis perchè, dopo alcune ricerche, ho scoperto essere un’azienda finanziata da Xiaomi, ma soprattutto già attiva da oltre 10 anni nel settore, quindi non proprio inesperti. L’altro dettaglio, che agli esperti non passerà inosservato, è il design dei prodotti, molto simili e tanto curati al pari di Anker, ma a meno della metà del prezzo, a parità di caratteristiche.

Recensione CUKTECH 10

Design e materiali

Il CUKTECH 10 è il primo prodotto dell’azienda che ho deciso di provare: il motivo è racchiuso, oltre che nelle sue capacità tecniche che vedremo a breve, senz’altro nel suo design compatto e minimalista, che combina funzionalità e stile. Con un peso di soli 288 grammi, questa power bank è sorprendentemente leggera: le sue dimensioni ridotte (poco più grande di un normale smartphone, in effetti) la rendono facilmente trasportabile, perfetta per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una soluzione di ricarica portatile che non occupi troppo spazio. Questo è uno dei pochi prodotti, naturalmente con capacità da 10.000 mAh, che può essere facilmente riposto in una tasca o in uno zaino senza risultare un ingombro o un peso.

I materiali utilizzati per la scocca sono di alta qualità: il corpo è realizzato in una combinazione di plastica e metallo, con una finitura opaca che offre una presa salda e piacevole al tatto. La superficie argentata è elegante e moderna, mentre i dettagli neri e azzurri intorno alle porte di ricarica conferiscono un tocco di raffinatezza e professionalità al design. La texture opaca presente sulla parte nera non è solo estetica, ma anche funzionale: migliora la presa, riducendo il rischio di scivolamenti accidentali quando la si tiene in mano o la si estrae da una borsa.

Un altro elemento che non passa inosservato è il piccolo schermo TFT integrato sul fronte della power bank. Questo display fornisce informazioni dettagliate sullo stato di carica, il tempo rimanente per la ricarica e lo stato delle porte di uscita, dandovi la possibilità di controllare in tempo reale l’efficienza della power bank. La presenza di un display su una power bank di queste dimensioni è un dettaglio raro e molto apprezzato, utile per i nerd come noi che amano conoscere tante informazioni tecniche e dettagliate; all’occorrenza, comunque, potreste anche decidere di mantenerlo spento per ottimizzare ulteriormente l’utilizzo della batteria.

Specifiche tecniche e funzionamento

Passiamo ora al cuore del CUKTECH 10, ovvero alle sue specifiche tecniche e al suo funzionamento. La caratteristica principale che rende questo dispositivo unico è la sua capacità di 10.000 mAh (36 Wh), che gli consente di ricaricare uno smartphone di ultima generazione due o anche tre volte, a seconda del modello e della relativa batteria installata. Nonostante la sua capacità sia nella media per una power bank di queste dimensioni, ciò che davvero distingue il CUKTECH 10 è la sua capacità di supportare la ricarica rapida fino a 120W, una potenza eccezionale per una power bank compatta.

La porta USB Type-C supporta fino a 120W di potenza in uscita, valori che la rendono ideale per ricaricare dispositivi Xiaomi compatibili con la tecnologia Mi Turbo Charge, ad esempio, riuscendo a sfruttarne così il massimo potenziale. Naturalmente per poterlo fare è necessario utilizzare un cavo USB-C che lo supporti, ma quello incluso in confezione è perfettamente compatibile con questi standard. Nel mio caso l’ho utilizzato per ricaricare un MacBook Pro e ho ottenuto performance migliori rispetto al caricatore originale integrato da Apple nella confezione; in questo caso, realisticamente parlando, la Cuktech 10 rilascia ai notebook una potenza massima di circa 73W, ovvero la massima che il MBP è in grado di assorbire.

Oltre alla porta USB-C, il CUKTECH 10 è dotato anche di una porta USB-A, che supporta Power Delivery (PD) fino a 100W e Programmable Power Supply (PPS) fino a 60W. È importante notare che la porta USB-A non supporta la tecnologia Mi Turbo Charge, quindi per i dispositivi Xiaomi è preferibile utilizzare la porta USB-C per ottenere la massima velocità di ricarica. La Power bank, tuttavia, riconosce le varie tipologie di dispositivi collegati ed adatta autonomamente la potenza della ricarica; in più, se si sta ricaricando dispositivi con batterie più piccole, come ad esempio delle cuffie, premendo due volte il pulsante di accensione della Power Bank è possibile entrare nella modalità di ricarica sicura che rilascerà energia a basso voltaggio senza danneggiare le batterie dei dispositivi.

Un altro aspetto impressionante del CUKTECH 10 è la sua capacità di gestione del calore. Anche durante test prolungati sotto carichi elevati, la power bank ha mantenuto temperature di esercizio molto basse, grazie a un sistema avanzato di controllo della temperatura. Per anni ho pensato che fosse “normale” ottenere delle temperature molto alte dalle powerbank (da due soldi, a onor del vero) che utilizzavo, ma in effetti mi rendo conto che con un prodotto di qualità ciò non avviene.

La power bank supporta l’autoricarica fino a 90W che permette di ottenere il 55% di autonomia in soli 15 minuti di ricarica, mentre una ricarica completa avviene in poco più di 40 minuti, un valore notevole se si considera la grandezza della batteria installata.

Prezzo e considerazioni

La cosa più stupefacente, dopo tutto ciò che vi ho racconato, è senza dubbio il prezzo a cui questa powerbank CUKTECH 10 si colloca: al momento in cui sto scrivendo questa recensione è acquistabile su Amazon per 50 euro, una cifra molto vantaggiosa se si considera tutti i dettagli che la contraddistinguono, a partire dal design molto curato fino ad arrivare alle caratteristiche tecniche che la rendono versatile e adeguata a qualsiasi scenari di utilizzo.

Per di più, se siete utenti XIAOMI, CUKTECH 10 rappresenta la migliore scelta in termini di ricarica rapida, grazie alla compatibilità con la tecnologia Mi Turbo Charge fino a 120W.

