Realme UI 6.0 ufficiale: tanta AI, quali modelli saranno aggiornati

Dopo aver scoperto com’è fatta la ColorOS 15, il major update della casa madre OPPO, è arrivato il turno dei sub-brand: prima la OxygenOS 15, adesso la Realme UI 6.0. Indipendentemente dal marchio, l’interfaccia su base Android 15 è stata plasmata dall’incursione sempre più prepotente dell’intelligenza artificiale, che muove molte delle nuove funzionalità software presentate dalle tre aziende.

Quali sono le novità dell’aggiornamento alla nuova Realme UI 6.0 con Android 15

Il tema su cui ruota la Realme UI 6.0 viene chiamato NextAI, nomignolo che accompagna le tre macro-categorie principali dell’aggiornamento: AI Efficiency, AI Imaging e AI Gaming, concentrandosi sul miglioramento di efficienza, fotografia e mondo videoludico. Per esempio, AI Documents migliora la scansione dei documenti e AI Recording Summary riassume e trascrive le riunioni registrate. Ci sono poi Memories, app per creare album con le foto e video migliori, e Effortless AI, che sulla base del concetto di Fluid Design migliora la fluidità dell’interfaccia visiva.

Parlando di fotocamera, AI Sketch to Image usa l’intelligenza artificiale generativa per trasformare gli scarabocchi in veri e propri disegni, anche all’interno di foto scattate, con stili come 3D Cartoon, 2D Cartoon, Sketch, Realistic, Watercolour e Futuristic. AI Motion Deblur e AI Remove Reflections correggono le foto sfocate e rimuovono riflessi indesiderati, AI Eraser 2.0 rimuove oggetti, soggetti e animali non voluti dalle foto e AI Telephoto Ultra Clarity affina i risultati di quando si scatta anche con zoom 60x, anche se probabilmente sarà una feature legata solo ai camera phone Realme come nel caso del prossimo Realme GT 7 Pro.

Nel gaming, AI Game Super Resolution migliora la grafica dei giochi per adattarsi a una risoluzione 1.5K e un refresh rate fino a 120 fps. Se a questo punto vi steste chiedendo quali sono gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento Realme UI 6.0, allora vi invitiamo a scoprire la roadmap ufficiale.

