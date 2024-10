Realme provoca Apple e mostra il suo camera phone con tasto dedicato

È successo più volte in passato che, per realizzare i propri prodotti, aziende cinesi come Realme abbiano preso ispirazione dalle azioni di Apple in maniera più o meno marcata. Nel caso di iPhone 16, la loro principale novità è il tasto Cattura Fotocamera, che ad alcuni potrebbe ricordare i tasti già visti su smartphone del passato, principalmente su quelli Sony. In realtà, il suo comportamento è più articolato, non essendo soltanto un tasto per scattare foto e registrare video ma avendo anche un funzionamento capacitivo per abilitare funzioni avanzate.

Realme come Apple: in preparazione uno smartphone con un tasto per la fotocamera

In occasione dello scorso evento Al Cool Tech Event di agosto, quello in cui venne annunciata l’incredibile ricarica SuperSonic a 320W, Realme aveva già mostrato una tecnologia pressoché identica. E vista “la recente presentazione da parte di Apple di una funzionalità simile, realme torna sotto i riflettori” avendo dimostrato per prima di poter fare altrettanto.

Dire che Apple abbia copiato Realme non avrebbe ovviamente senso, dato che innovazioni del genere vengono decise mesi se non anni prima della loro introduzione. Ma il punto non è chi sia arrivata per prima, quanto piuttosto quello che la decisione di Apple di implementare un tasto del genere avrà ripercussioni anche sul mercato Android.

Nel video, vediamo un prototipo Realme sul cui frame laterale c’è un tasto fisico e capacitivo, potendo sia venire cliccato per foto e video che sfiorato con uno swipe per regolare lo zoom e magari altre funzioni come accade su iPhone 16. Se vi aspettate di vederlo a breve, sappiate che non sarà così: è stato confermato che non ci sarà su Realme GT 7 Pro, il cui look è trapelato in precedenza. Il pregio di introdurla per prima dovrebbe spettare alla casa madre e al prossimo camera phone OPPO Find X8.

