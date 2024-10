Realme GT 7 Pro anticipa Xiaomi 15: sarà il primo con Snapdragon 8 Elite

Il lancio del nuovo SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm dà ufficialmente il via ad un’altra gara tra brand. Quest’anno a quanto pare il primo smartphone in assoluto a montare a bordo il potente chip sarà Realme GT 7 Pro, dispositivo che arriverà, secondo le indiscrezioni, entro questo mese di ottobre in Cina. È così dunque che l’azienda in questione, che ricordiamo essere anche una delle più rapide nella crescita sul mercato europeo, batte Xiaomi sul tempo, che dunque stavolta non sarà la prima con la sua serie 15.

Realme GT 7 Pro sarà il primo flagship con Snapdragon 8 Elite anche in Europa

Crediti: Realme

Mentre tutti danno uno sguardo alle nuove caratteristiche dell’ultimo Snapdragon 8 Elite, Realme ha annunciato che il suo GT 7 Pro arriverà in Europa a novembre, anticipando dunque tutti gli altri device che includeranno al loro interno il nuovo chipset. Il dispositivo in questione sarà a capo di una serie di smartphone che proverà a dare seguito al grande impatto avuto dalla precedente linea GT 6, famosa per le sue funzioni IA. L’azienda questa volta promette nuove sorprese e uno scatto deciso verso un livello superiore: a dimostrarlo è un benchmark eseguito su AnTuTu che paragona il prossimo flagship ad iPhone 16 Pro Max. Il risultato di 3.025.991 totalizzato dal prodotto cinese affossa quello di Cupertino che invece si ferma a 1.651.728.

Crediti: Realme

Realme GT 7 Pro dunque promette di essere un vero top di gamma e, viste le specifiche del SoC di Qualcomm, tutto sembra più che plausibile. Lo Snapdragon 8 Elite infatti è al momento la piattaforma più potente nel mondo mobile: è dotato di una velocità di clock superiore a 4 GHz e offre anche una grande efficienza energetica con la sua tecnologia a 3 nm. Al momento si parla del lancio in Cina ad ottobre e in Europa a novembre mentre aspettiamo dettagli precisi sul debutto e la vendita in Italia.

