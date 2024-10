Realme GT 7 Pro ci porta su Marte: ecco il nuovo design “spaziale”

Dopo settimane di indiscrezioni (con voci di corridoio e bozzetti), finalmente scopriamo il design reale di Realme GT 7 Pro: l’azienda ha pubblicato le immagini ufficiali del top di gamma, mostrando uno stile elegante e tre colorazioni davvero niente male!

Realme GT 7 Pro: svelato il nuovo design e le colorazioni del prossimo top di gamma

Crediti: Realme

Come anticipato anche in apertura, oltra a svelare il design di Realme GT 7 Pro la casa cinese ha anche mostrato le tre colorazioni del top di gamma. La più particolare è sicuramente la versione Mars Exploration, caratterizzata da una scocca che richiama il colore e l’atmosfera del pianeta rosso. Il pannello posteriore è in vetro anti-riflesso realizzato con un nuovo processo produttivo multi-strato e a caldo.

Ci sono poi i modelli Star Trace Titanium e Light Domain White, entrambi decisamente stilosi. Il look del telefono è caratterizzato da un modulo fotografico HYPERIMAGE+ squadrato, con tre sensori ed il flash LED. Frontalmente trova spazio il nuovo schermo Sky Eco2, un pannello Samsung AMOLED con tecnologia LTPO 8T, micro curvature su quattro lati ed un punch hole centrale.

Ovviamente Realme GT 7 Pro è equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite, ultimo chipset di punta lanciato da Qualcomm (fresco di lancio). Di seguito trovate la scheda tecnica leak, mentre per quanto riguarda il debutto ricordiamo che la presentazione del top di gamma è prevista per il 4 novembre in Cina.

Realme GT 7 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 8,7 mm

Certificazione IP69

Display OLED 8T LTPO (Sky Eco 2 ) da 6,78″ 1.5K+ , micro-curved su quattro lati

(Sky Eco ) da , micro-curved su quattro lati Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.000 mAh o 6.100 mAh con ricarica rapida da 100W o 120W

o con ricarica rapida da o Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/???) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo a periscopio IMX882 oppure LYT-600 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) oppure 50 + 50 + 8 MP

(f/???) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo a periscopio IMX882 oppure LYT-600 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) oppure Selfie camera da ??? MP (f/???)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0 (oppureAndroid 15)

