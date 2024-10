Realme GT 7 Pro è dietro l’angolo: tutte le conferme ufficiali

Il prossimo top di gamma targato Realme continuerà sulla scia del predecessore: in occidente abbiamo assistito al lancio di un modello di fascia medio-alta, Realme GT 6 cinese è in realtà un vero flagship con Snapdragon 8 Gen 3. La serie continua con Realme GT 7 Pro e anche in questo caso ci saranno specifiche di punta: il nuovo modello è ormai dietro l’angolo e pare davvero che ci sarà da attendere molto poco!

Realme GT 7 Pro: svelato il periodo d’uscita, insieme a tante novità e dettagli sulle specifiche

Crediti: Realme

La data di presentazione di Realme GT 7 Pro non è ancora stata svelata ma l’azienda ha confermato il debutto ad ottobre (in Cina). Il motivo è presto detto: sarà uno dei top di gamma con Snapdragon 8 Elite, come confermato dalla stessa casa cinese, insieme a Xiaomi 15, OnePlus 13 e non solo. Il lancio del SoC Qualcomm è previsto per il 21 ottobre, quindi la presentazione del nuov GT è attesa nel corso dei giorni successivi. Intanto l’azienda ha rivelato i primi dettagli e pubblicato anche dei teaser: il design è ancora incerto, ma sappiamo che si tratterà di un telefono resistente all’acqua (IP69), con un teleobiettivo a periscopio e funzionalità AI (sulla confezione sembra fare capolino il logo di Google Gemini).

Crediti: Realme

Il prossimo top di gamma è stato già protagonista di numerose indiscrezioni, anche per quanto riguarda la versione Global. Niente paura perché non ci saranno differenze mercate come nelle varianti internazionale e cinese di GT 6: in questo caso dovrebbe arrivare un vero e proprio flagship anche da noi. Di seguito trovate la scheda tecnica presunta, frutto dei leak trapelati finora.

Realme GT 7 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 8,7 mm

Certificazione IP69

Display OLED 8T LTPO (BOE X2) da 6,78″ 1.5K+ , micro-curved su quattro lati

(BOE X2) da , micro-curved su quattro lati Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core

GPU Adreno

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.000 mAh o 6.100 mAh con ricarica rapida da 100W o 120W

o con ricarica rapida da o Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/???) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo a periscopio IMX882 oppure LYT-600 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) oppure 50 + 50 + 8 MP

(f/???) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo a periscopio IMX882 oppure LYT-600 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) oppure Selfie camera da ??? MP (f/???)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0 (oppure Android 15)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le