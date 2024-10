Lo scontro tra pieghevoli si farà agguerrito: arriverà anche Realme Fold?

Dopo il primo, timido lancio di uno smartphone pieghevole (il primo al mondo è stato Royole FlexPai, seguito nel 2019 da Samsung Galaxy Z Fold), allo stato attuale parliamo di un settore ampiamente battuto. La serie di Samsung ha raggiunto ormai la sesta generazione e tra il brand asiatico e la rivale Huawei è un testa a testa costante. Intanto anche altri marchi si sono affacciati a questo mercato (Xiaomi, vivo, OPPO, Motorola e non solo) ma al momento manca ancora un’azienda all’appello. Realme Fold si farà oppure lo smartphone pieghevole del brand è finito nel dimenticatoio?

Realme Fold si farà? Spunta un nuovo indizio in favore del primo smartphone pieghevole dell’azienda

Crediti: 91mobiles

La risposta arriva da un nuovo brevetto: il documento mostra, con tanto di immagini, uno smartphone pieghevole realizzato da Realme. Ovviamente il focus è la cerniera e il brevetto si concentra in modo particolare su questo elemento. Tuttavia la sua esistenza rivela che i lavori su Realme Fold sono ancora in corso e che il primo pieghevole della compagnia potrebbe essere uno smartphone/tablet. Purtroppo non ci sono altri dettagli: finora l’azienda ha mantenuto il massimo riserbo, snocciolando solo pochissime informazioni.

Crediti: 91mobiles Crediti: 91mobiles

A marzo del 2023 l’allora CEO della compagnia fece un riferimento molto esplicito a Realme Fold e Realme Flip, ma da allora non sono arrivate novità. Inizialmente il brand aveva frenato sui pieghevoli a causa delle problematiche legate alla progettazione, salvo poi manifestare la volontà di realizzare un foldable economico. Insomma, si continua a lavorare sul primo dispositivo pieghevole di Realme ma comunque per ora abbiamo solo un brevetto. Non è detto che il terminale diventi effettivamente realtà anche se l’ipotesi Realme Fold non sembra poi così irreale. In fondo quasi tutti i grandi marchi hanno lanciato una o più soluzioni, segno che si tratta di un mercato che ingolosisce non poco (e che ha ancora tanto da offrire).

