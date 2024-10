Realme 13 Pro non c’è ancora in Italia ma è già in promo su AliExpress!

Dopo l’uscita Global (anche in Cina, ma con caratteristiche differenti), Realme 13 Pro 5G diventa disponibile anche alle nostra latitudini: il mid-range non è ancora ufficiale in Italia ma è già possibile acquistarlo grazie ad AliExpress e c’è anche un coupon per risparmiare!

Realme 13 Pro 5G arriva su AliExpress con spedizione EU Gratis: imperdibile a meno di 250€!

Crediti: Realme

Il nuovo Realme 13 Pro 5G non è stato ancora lanciato in Italia, ma è disponibile in versione Global in alcuni mercati. Sei curioso di provare le novità del nuovo membro della serie Number di Realme? Allora eccoti accontentato: il mid-range con fotocamera HYPERIMAGE debutta su AliExpress in offerta con codice sconto (“CDIT30“) a soli 247€, con spedizione gratis dall’Europa!

Dimensioni di 161,3 x 73,9 x 8,2 mm per 188 grammi (vetro) oppure 161,3 x 73,9 x 8,4 mm per 183,5 grammi (pelle vegana)

Certificazione IP65

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz (fino a 2.000 Hz), luminosità di picco di 2.000 nit, protezione Gorilla Glass 7i, Rainwater Smart Touch

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , profondità colore a 10 bit, campionamento del tocco a 240 Hz (fino a 2.000 Hz), luminosità di picco di 2.000 nit, protezione Gorilla Glass 7i, Rainwater Smart Touch Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 8 MP (f/1.88-2.2) con LYT-600, OIS, ultra-grandangolare 112°, ottimizzazioni Ultra Clear Camera AI

da (f/1.88-2.2) con LYT-600, OIS, ultra-grandangolare 112°, ottimizzazioni Selfie camera da 32 MP (f/2.45)

(f/2.45) Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

