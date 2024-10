Le cuffie da gaming Razer ti trasformano in Gengar, con tanto di luci RGB

Razer rafforza la partnership con il brand Pokémon presentando in questi giorni un nuovo paio di cuffie interamente dedicati ad uno dei Pokémon fantasma più famosi del franchise: il celebre Gengar. Sulla falsa riga delle cuffie con le orecchie da gatto, il design di questo dispositivo riprende le fattezze del mostriciattolo tascabile, donando a chi le indossa un look spettrale con le orecchie e la cresta che caratterizzano l’evoluzione finale di Gastly e Haunter.

Razer e Pokémon ancora insieme: ecco le cuffie dedicate a Gengar

Crediti: Razer

Le nuove cuffie Razer dedicate a Gengar sono dotate di driver RAZER TRIFORCE da 40 mm con audio surround 7.1 e microfono flessibile estraibile dal padiglione sinistro. Al design con cuscinetti in memory foam e rivestimento in eco-pelle che riprendere le fattezze del famoso Pokémon si aggiunge anche uno stand in tinta viola con luci RGB posizionate in basso, che funziona anche da USB con due ingressi di tipo A posizionati sulla parte frontale del dispositivo.

Le cuffie non sono wireless, ma vengono collegati a dispositivi come PC e console da gioco tramite cavo USB di Tipo A lungo ben 2 metri, per garantire comunque una vestibilità sempre comoda senza doversi necessariamente preoccupare della connessione cablata. I giochi di luce RGB, inoltre, possono essere personalizzati tramite il software Razer Chrome RGB, compatibile con i PC Windows.

Crediti: Razer

Le cuffie Razer dedicate a Gengar saranno disponibili in Cina a partire dal prossimo 21 ottobre al prezzo di circa 116€ (899 yuan), ma al momento non è chiaro se il celebre brand di accessori da gaming porterà questo nuovo dispositivo anche sui mercati internazionali. Le cuffie, proprio come accaduto per le TWS dedicate a Pikachu, potrebbe però arrivare anche sugli store di terze parti come AliExpress.

