Realme GT 7 Pro, trapela il prezzo: sarà il più economico con Snapdragon 8 Elite?

Il prossimo Realme GT 7 Pro potrebbe essere il top di gamma più economico con Snapdragon 8 Elite. Non c’è ancora una certezza ma in queste ore è trapelato il possibile prezzo di vendita e sembra essere davvero allettante (almeno per quanto riguarda il mercato cinese, teniamo le dita incrociate per quello Global).

Quanto costa Realme GT 7 Pro: trapela il prezzo di vendita del nuovo top di gamma del brand

Crediti: Realme

Manca ancora una settimana al debutto di Realme GT 7 Pro – il lancio è fissato per il 4 novembre – eppure ecco fare capolino il prezzo di vendita del top di gamma, almeno per quanto riguarda quello di partenza. Il leak arriverebbe grazie ad un e-commerce cinese: 3.999 CNY, circa 517€ al cambio attuale. Sicuramente si tratta di una cifra maggiore rispetto a Realme GT 6 cinese (con Snapdragon 8 Gen 3, lanciato a 3.199 CNY), tuttavia sarebbe un rincaro giustificato viste le novità dell’ultimo modello. Purtroppo mancano ancora diverse ore alla presentazione di Xiaomi 15 e 15 Pro, che saranno i primi telefono al mondo con Snapdragon 8 Elite.

Crediti: Weibo

In base alle indiscrezioni la gamma Xiaomi dovrebbe partire da 4.599 CNY mentre OnePlus 13 dovrebbe costare intorno ai 4.699 CNY. Si tratta ancora di prezzi leak e sicuramente non mancheranno delle offerte lancio. Comunque Realme GT 7 Pro potrebbe essere davvero il più economico con l’ultimo SoC di punta targato Qualcomm, visti anche i precedenti. La presentazione in Europa è attesa per il mese di novembre, ma manca ancora una data. Speriamo in un prezzo altrettanto abbordabile anche alle nostre latitudini! Nel frattempo, per sapere tutto (tra leak e conferme) sul flagship di Realme, ecco il nostro approfondimento dedicato.

Realme GT 7 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,45 x 76,89 x 8,55 mm per un peso di 222,8 grammi

Certificazione IP69

Display OLED 8T LTPO (Sky Eco 2 ) da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), micro – curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit , refresh rate variabile a 120 Hz , 450 PPI, luminosità di picco fino a 6.000 nit

(Sky Eco ) da (2.780 × 1.264 pixel), – su quattro lati, profondità colore a , refresh rate variabile a , 450 PPI, luminosità di picco fino a Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 11.480 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.88-2.65-2.2) con OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 oppure LYT-600 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide

(f/1.88-2.65-2.2) con OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 oppure LYT-600 (zoom ottico 3X, ibrido 10X, digitale 120X) e ultra-wide Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI), sensore di vibrazione 4D (per il gaming)

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

