Snapdragon 8 Elite: 8 anni di aggiornamenti, ma occhio alla promessa di Qualcomm

È sempre complicato parlare di aggiornamenti, anche di fronte a promesse come quella di Qualcomm, che per il suo nuovissimo Snapdragon 8 Elite promette 8 anni di aggiornamenti. Nessun chipmaker si era mai spinto così in là: in occasione dello Snapdragon Summit degli scorsi giorni, il vicepresidente Chris Patrick ha dichiarato ai giornalisti presenti che il loro SoC permetterà ai produttori di dare ai propri clienti fino a 8 anni di aggiornamenti software, ma c’è un “ma”.

Qualcomm promette 8 anni di aggiornamenti con lo Snapdragon 8 Elite, ma fate attenzione

Se il mondo Android è spesso dietro a quello Apple in materia di aggiornamenti, il motivo è da ricercarsi nella quantità di compagnie coinvolte. Per ogni smartphone o tablet ci sono di mezzo Google, che ogni anno realizza una nuova versione di Android, il produttore del dispositivo (Xiaomi, Samsung, OPPO, ecc.), che realizza la sua interfaccia proprietaria, e chipmaker come Qualcomm (ma anche MediaTek o Exynos, che devono fornire ai produttori i driver affinché il loro SoC rimanga funzionante con le nuove versioni software.

Per esempio, affinché Xiaomi possa aggiornare un determinato modello, è necessario che il SoC Qualcomm che utilizza sia ancora supportato, altrimenti tutto sarà vano. E il fatto che lo Snapdragon 8 Elite supporti 8 anni di aggiornamenti è un’ottima notizia, visto che verrà montato su prodotti estremamente costosi i cui acquirenti vorranno poterli utilizzare per molto tempo; anche perché tale supporto non si riflette solamente su versione Android e versione della UI ma anche sulle patch di sicurezza.

Tuttavia, bisogna fare due precisioni: innanzitutto, gli 8 anni di cui parla Qualcomm comprendono anche Android 15, cioè la versione pre-installata su tutti i modelli che avranno lo Snapdragon 8 Elite, e questo significa 7 anni di aggiornamenti Android e non 8 come si potrebbe pensare. Ma soprattutto, l’annuncio di Qualcomm non impone nessun obbligo verso i produttori, che rimarranno liberi di aggiornare per minor tempo i loro prodotti.

Marchi come Redmi, POCO, Motorola, Sony, ZTE, Nubia, Red Magic, ASUS quasi sicuramente utilizzeranno lo Snapdragon 8 Elite, ma difficilmente aggiorneranno i rispettivi modelli per 8 anni, visto il loro storico. La speranza è che comunque ci sia un miglioramento da parte dei brand Android, anche perché i flagship con Snapdragon 8 Elite saranno ancora più costosi e garantire un supporto più lungo potrebbe stimolare gli acquisti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le