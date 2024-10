POCO vuole fare la festa a Xiaomi 15 Pro: F7 Ultra sarà un vero flagship

Nonostante la chiusura del sito di POCO il brand partner di Xiaomi è tutt’altro che finito: i telefoni del brand passeranno direttamente nel sito e nello shop della casa di Lei Jun e i lavori sui prossimi smartphone continuano senza sosta. Anzi, pare che ci sarà spazio perfino per un super flagship: POCO F7 Ultra è stato certificato e potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il target dell’intera serie.

POCO F7 Ultra sarà il super flagship della serie: cosa possiamo aspettarci da questo modello del partner di Xiaomi?

F6 Pro – Crediti: POCO

Di recente sono stati certificati due nuovi smartphone POCO e oltre alla sigla ci sono anche i nomi commerciali. Si tratta di POCO F7 Pro (24117RK2CG) e POCO F7 Ultra (24122RKC7G): questa è la prima volta che la dicitura Ultra viene utilizzata dalla compagnia partner di Xiaomi ed il motivo è facile da intuire. Inizialmente si pensava che i due telefoni sarebbero stati dei rebrand di Redmi Turbo 4 (F7) e Redmi K80 cinese (F7 Pro), ma pare che le cose andranno diversamente.

Crediti: erenylmaz075 (X/Twitter)

L’azienda dovrebbe lanciare nei mercati internazionali sia F70 Pro che F7 Ultra, rispettivamente rebrand occidentali dei cugini cinesi Redmi K80 e K80 Pro. Di conseguenza, secondo i vari leak, dovremmo avere delle migliorie stellari; di seguito trovate i punti principali.

POCO F6 Pro

(Redmi K70) POCO F7 Pro (Redmi K80 leak) POCO F7 Ultra (Redmi K80 Pro leak) Impermeabilità IP64 IP68 o IP69 IP68 o IP69 Sicurezza Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo ottico ad ultrasuoni (poco probabile) ad ultrasuoni (poco probabile) SoC Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm Snapdragon 8 Elite a 3 nm Batteria e ricarica 5.000 mAh con ricarica da 120W 6.500 mAh 6.000 mAh con ricarica da 100W e ricarica wireless Fotocamera tripla fotocamera con ultra-wide e macro tripla fotocamera con teleobiettivo da 50 MP tripla fotocamera con teleobiettivo a periscopio da 50 MP Sistema operativo Android 14 (HyperOS) Android 15 (HyperOS) Android 15 (HyperOS)

Quindi i prossimi modelli di punta targato POCO sarebbero dei veri e propri flagship: il dispositivo Pro mirerà alla fascia alta mentre la variante Ultra si ritroverà a sfidare rivali del calibro di Xiaomi 15 Pro, OnePlus 13 e molti altri top di gamma. Insomma, chiudiamo con una riflessione legata proprio all’apertura dell’articolo: POCO ha deciso di chiudere tutti i siti ma questo non è un indicatore di un eventuale insuccesso. Anzi, il fatto che la compagnia partner di Xiaomi abbia deciso addirittura di alzare il tiro con un POCO F7 Ultra non può che essere un segnale molto positivo.

