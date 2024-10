Oura Ring 4 sfida il nuovo Galaxy Ring: design sottilissimo e tutto in titanio!

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Il nuovo Oura Ring 4 è ufficiale: l’azienda ha presentato al pubblico la quarta generazione del suo anello smart che porta diversi miglioramenti rispetto alla versione precedente. Il design cambia leggermente e diventa più confortevole, ci sono nuovi sensori e infine un’app completamente riprogettata: ecco tutti i dettagli su specifiche, caratteristiche, prezzo e disponibilità.

Oura Ring 4 è leggero, sottile e ha una batteria che arriva fino a 8 giorni: caratteristiche, prezzo e uscita

Crediti: Oura

La sfida al nuovo anello di Samsung è stata lanciata: la compagnia asiatica è alla sua prima volta nel campo degli smart ring mentre il brand Oura è un veterano del settore e questo è il primo scontro tra i due marchi. Sul piano estetico, Oura Ring 4 offre agli utenti una finitura in titanio, materiale pregiato che abbraccia anche l’interno dell’anello, in precedenza rivestito di resina epossidica. Le misure vanno a favore del comfort: lo spessore del nuovo Ring 4 è di soli 2,88 mm con un peso che si attesta tra 3,3 e 5,2 grammi a seconda della circonferenza scelta. Ad essere più sottili sono anche i sensori che misurano solo 0,3 mm, notevole upgrade rispetto agli 1,3 mm del Ring 3.

Crediti: Oura

Il miglioramento però non riguarda solo le dimensioni: rispetto alla versione precedente, Oura dichiara infatti un aumento del 120% riguardo alla precisione delle misurazioni dell’ossigeno nel sangue (SpO2), e del 30% per quanto concerne la qualità del sonno. Il nuovo Ring 4 è dotato anche di un sensore per la frequenza cardiaca più accurato sia durante le ore diurne che notturne. Non mancano le informazioni sullo stress, sull’indice di massa corporea e le varie attività che il prodotto è in grado di riconoscere in maniera automatica. In base alla misura dell’anello, la batteria può durare più di una settimana, spingendosi fino a 8 giorni. Nel frattempo gli ingegneri hanno lavorato anche sull’applicazione ufficiale, migliorata per quel che riguarda interfaccia e funzionalità. L’anello è compatibile sia con Android che con iOS sfruttando lo standard BLE, ovvero il Bluetooth Low Energy.

I nuovi Oura Ring 4, che arriveranno in Italia il 15 ottobre, sono ora disponibili sul sito ufficiale per il pre-ordine in una varietà di colorazioni con prezzi differenti tra loro. Ecco l’elenco completo:

Silver : 399€

: 399€ Black : 399€

: 399€ Brushed Silver : 449€

: 449€ Stealth : 449€

: 449€ Gold : 549€

: 549€ Rose Gold: 549€

