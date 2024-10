La fascia media è sempre più assurda: OPPO Reno 13 Pro sarà un flagship killer

Mancano pochi giorni al debutto della serie Find X8, eppure i leak non si fermano dinanzi a nulla. Le ultime novità riguardano ancora una volta il futuro del brand cinese, questa volta con un primo sguardo a quelle che potrebbero essere le caratteristiche principali di OPPO Reno 13 Pro. Tenetevi forte perché ormai la fascia media è da cardiopalma, con specifiche che guardano al top.

OPPO Reno 13 Pro avrà specifiche da flagship killer: spuntano le prime indiscrezioni sulla serie

Reno 12 Pro (CN) – Crediti: OPPO

Già il precedente Reno 12 Pro cinese aveva gettato le basi con un Dimensity 9200+ personalizzato, salvo fare dietro front in versione Global utilizzando il Dimensity 7300 Energy. Insomma, la serie guarda già alla fascia superiore, ma nel caso di OPPO Reno 13 Pro le cose potrebbero farsi ancora più interessanti. In base a quanto emerso sul social cinese Weibo, il prossimo smartphone di punta della serie dovrebbe fare affidamento sul Dimensity 9300, ossia l’attuale SoC high-end di MediaTek (presenza fissa nella top 10 dei telefoni più potenti sul mercato). Le migliorie continuerebbero anche sul versante della ricarica con il supporto a quella wireless; ci sarebbe poi un teleobiettivo da 50 MP e pare anche un livello di impermeabilità più elevato (forse IP68/IP69 contro l’attuale standard IP65).

A proposito della tecnologia wireless, probabilmente potrebbe esserci una cover per il supporto alla ricarica magnetica (come visto per la serie Find X8). Tuttavia lo smartphone avrebbe una struttura perimetrale in plastica mentre il frame in metallo resterebbe appannaggio di modelli superiori. Tra le altre caratteristiche ci sarebbero anche batterie di grandi dimensioni, forse da 5.600 mAh e 5.900 mAh (per Reno 13 e 13 Pro).

Non ci sono ancora indizi sul periodo d’uscita della serie OPPO Reno 13: tuttavia il lancio in Cina delle famiglie Reno 11 e 12 è avvenuto, rispettivamente, a novembre 2023 e maggio 2024. A questo punto potremmo ipotizzare una presentazione a sorpresa a novembre di quest’anno o comunque nei primissimi mesi del 2025.

