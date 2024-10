OPPO Pad 3 Pro e Enco X3 ufficiali: novità premium anche per tablet e cuffie

Abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi Find X8 e Find X8 Pro, e come tutti i top di gamma annuali vengono accompagnati da gadget tech alla loro altezza: OPPO Pad 3 Pro ed Enco X3.

OPPO presenta i nuovi Pad 3 Pro e Enco X3: tutte le novità, fra specifiche e prezzi

Niente da fare per OPPO Pad 3, almeno per il momento: il solo tablet presentato è OPPO Pad 3 Pro, variante basata su Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. È la versione overclockata del SoC Qualcomm a 4 nm, con CPU octa-core Cortex-X4 fino a 3,4 GHz, GPU Adreno 750 a 1 GHz e memorie LPDDR5X e UFS 4.0, il tutto alimentato da una 9.510 mAh con ricarica Super VOOC 67W in una scocca spessa 6,5 mm. Ha un display LCD da 12,1″ 3K (3.000 x 2.120 pixel) a 144 Hz con campionamento a 540 Hz, luminosità fino a 900 nits e pennino. La scheda tecnica comprende 8 speaker stereo, fotocamere da 13 e 8 MP, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 1 e software ColorOS 14.1 e Android 14.

Ci sono poi le OPPO Enco X3, cuffie certificate IP55 con doppio driver da 11 mm e tweeter da 6 mm. Il chipset BES2700 abilita la tecnologia di cancellazione ANC del rumore fino a 50 dB, con funzioni come AI Call Noise Reduction, VPU Bone Voiceprint Recognition per migliorare la resa telefonica e rilevamento della voce umana in tempo reale che rende la riduzione del rumore più efficace del 200%, grazie anche al doppio DAC con tre microfoni. Hanno Bluetooth 5.4 con LHDC 5.0 a 192 kHz/24 bit con personalizzazione Dynaudio e batteria da 58 mAh (566 mAh con la scocca) con ricarica wireless 10W.

OPPO Pad 3 Pro viene venduto in Cina al prezzo di partenza di 3.299 CNY (427€) per la variante da 8/256 GB, salendo a 3.599 CNY (466€) per quella da 12/256 GB, 3.999 CNY (518€) per quella da 16/512 GB e 4.499 CNY (583€) per quella da 16 GB/1 TB. Per le OPPO Enco X3 bisogna invece spendere 899 CNY (116€) o 949 CNY (123€) per la versione con ricarica wireless, ma non sappiamo se e quando arriveranno sul mercato Global.

