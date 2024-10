OPPO Pad 3 Pro arriverà con Find X8: svelate le immagini ufficiali e aperti i pre-ordini

A quanto pare la prossima finestra di lancio designata per questo mese di ottobre da OPPO non accoglierà solo i nuovi Find X8. Il colosso cinese ha in programma anche la presentazione ufficiale della sua linea tablet, compreso il tablet OPPO Pad 3 Pro. In queste ore, con l’apertura dei pre-ordini in Cina, è stato confermato ufficialmente l’arrivo di questo prodotto, con tanto di immagini ufficiali che richiamano al già disponibile OnePlus Pad 2.

OPPO Pad 3 Pro sarà disponibile in due colorazioni e fino ad 1 TB di memoria interna

Crediti: OPPO

Ormai è ufficiale: il prossimo 24 ottobre sarà un giorno importante per OPPO. Oltre a lanciare la nuova Find X8 Series, il produttore cinese mostrerà al pubblico anche il suo Pad 3 Pro. Sono infatti partiti ufficialmente i pre-ordini sia sullo store ufficiale cinese che sull’e-commerce JD. Proprio su queste piattaforme è stato possibile reperire le prime immagini ufficiali del dispositivo (che condivide il design con OnePlus Pad 2), il quale arriverà con due varianti di colore. La prima è in tonalità Night Blue mentre la seconda sarà disponibile in Dawn Gold.

Crediti: OPPO

Dai portali su cui è possibile prenotare il dispositivo, si possono carpire anche alcuni dettaglio sulle specifiche tecniche. Come riportato sui suddetti siti web, OPPO Pad 3 Pro arriverà sul mercato cinese in più varianti di memoria: i tagli disponibili saranno da 8/256 GB, 12/256 GB, 16/512 GB e 16/1 TB. Per quanto concerne invece le altre probabili specifiche, trattandosi di un tablet analogo a OnePlus Pad 2, anche Pad 3 Pro dovrebbe arrivare con display da 12.1 pollici (2120 x 3000 pixel) a 144 Hz, con un processore Snapdragon 8 Gen 3 e batteria da 9.510 mAh con ricarica rapida a 67W.

