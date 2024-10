OPPO Find X8 e X8 Pro: batteria super e display da top di gamma, ormai si sa tutto!

Il 24 ottobre in Cina sarà molto probabilmente la volta dei nuovi OPPO Find X8 e X8 Pro, smartphone ormai anticipati in ogni loro caratteristica. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore grazie ad un leak, le specifiche tecniche sarebbero state svelate nella loro totalità, tra conferme e altri dettagli, fornendo dunque una panoramica completa sulle peculiarità principali dei dispositivi.

OPPO Find X8 e X8 Pro: un leak svela tutte le specifiche tecniche dei due smartphone

Crediti: OPPO

Dopo aver notato qualche immagine dei nuovi Find X8 e degli altri dispositivi di contorno che arriveranno tra pochi giorni, sono comparse in rete nuove informazioni riguardo alla scheda tecnica degli smartphone. Partendo dal modello X8, le dimensioni, secondo quanto trapelato, il punto forte sarà lo spessore di soli 7,85 mm accompagnato da 193 grammi di peso. A seguire, OPPO sembra aver posto molta attenzione sul display: il pannello rivestito da un Corning Gorilla Glass sarà un OLED realizzato da Tianma da 6,59 pollici di ampiezza con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e ben 4.500 nit di luminosità di picco. Per favorire il comfort, gli ingegneri hanno pensato anche all’aggiunta del PWM Dimming a 2160 Hz, soluzione che, agendo sulla larghezza di impulso, regola i LED accesi e spenti sullo schermo.

La potenza sarà garantita dall’ultimo chipset di casa MediaTek ovvero dal Dimensity 9400, aspetto confermato dall’azienda stessa, mentre ad accompagnare ecco una RAM di tipo LPDDR5x insieme alle memorie interne UFS 4.0. I tagli disponibili secondo la fonte saranno i seguenti: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/256 GB, 16/512 GB, 16/1 TB. A reggere il tutto, ecco una batteria da 5.630 mAh con supporto alla ricarica cablata a 80W e alla ricarica wireless a 50W, dettagli che lasciano dunque pensare ad un ottimo prospetto in termini di autonomia.

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da un sensore Sony IMX615 da 32 MP per i selfie e da una tripla fotocamera sul retro sviluppata in collaborazione con Hasselblad. La principale sarà probabilmente rappresentata da un sensore LYT-700 da 50 MP con OIS, mentre gli altri due sensori dovrebbero essere rispettivamente un Samsung JN5 ultra-grandangolare da 50 MP e un LYT-600 tele da 50 MP periscopico con zoom ottico 3x e OIS. Non mancherà la certificazione contro acqua e polvere anche se al momento non si conosce l’esatta classificazione tra IP68 e IP69. In merito alle colorazioni disponibili si andrà presumibilmente sulle tonalità Starry Black, Breeze Blue, Light White e Bubble Pink.

Crediti: Gizmochina

Passando a OPPO Find X8 Pro, le dimensioni saranno leggermente più generose partendo da 8,24 mm di spessore e 215 grammi di peso. Cambia anche il display, un pannello micro-quad-curved in questo caso realizzato da BOE con una diagonale da 6,78 pollici a 120 Hz e, come per il fratello minore, con 4.500 nit di luminosità. Nulla di diverso per il processore e per le tecnologie usate su RAM e ROM ma cambia la batteria: l’unità sarà da 5.910 mAh, anche qui a 80W per la ricarica con cavo e a 50W per quella wireless magnetica.

Lato fotografico, stesso sensore selfie da 32 MP mentre il modulo posteriore sarà rappresentato da quattro obiettivi. Il primo sensore sarà un LYT-800 da 50 MP con OIS e ad accompagnarlo ci saranno un sensore ultra-grandangolare Samsung JN5 da 50 MP e due teleobiettivi periscopici, più precisamente un LYT-600 3x da 50 MP con OIS e un IMX858 6x anch’esso da 50 MP con OIS. L’X8 Pro dovrebbe inoltre consentire agli utenti la possibilità di sfruttare la modalità ritratto Hasselblad, tra cui “ritratto con luce soffusa” e filtri Fuji, ma non finisce qui: esattamente come visto sugli iPhone 16, dovrebbe esserci un pulsante dedicato alla fotocamera chiamato “Quick Capture“. Tutto invariato per quanto riguarda colorazioni e tagli di memoria disponibili.

Entrambi i telefoni saranno dotati di specifiche comuni, come uno scanner ottico per le impronte digitali nel display, doppi altoparlanti, un sensore IR, NFC e tecnologia Beacon Link (per il supporto alle chiamate tramite Bluetooth quando non è disponibile una rete mobile). Il sistema operativo sarà Android 15 con personalizzazione ColorOS 15. Da chiarire che si tratta dell’ennesima indiscrezione che spunta sul web, per cui potrebbero esserci delle imprecisioni anche se ormai più il momento si avvicina, più tutto sembra essere plausibile.

