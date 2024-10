OPPO Find X8, X8 Pro, Pad 3 Pro, Enco X3: abbiamo le foto ufficiali

L’ha rifatto di nuovo: l’infallibile Evan Blass, anche conosciuto come Evleaks, ha pubblicato le immagini ufficiali di OPPO Find X8, X8 Pro, Pad 3 Pro e Enco X3. È l’intera nuova gamma che il brand cinese presenterà a breve al suo pubblico, e grazie a queste foto in anteprima possiamo sapere con quasi certezza come saranno fatti.

Non ci sono più segreti per i nuovi OPPO Find X8, X8 Pro, Pad 3 Pro, Enco X3

Per OPPO Find X8 Ultra ci sarà ancora da attendere: arriverà più avanti, e sarà preceduto dalla coppia che parte col modello base OPPO Find X8. Confrontandolo con Find X7, è uno smartphone che si mette alle spalle le curve per uno schermo piatto che riprende la linea che la quasi totalità dei brand stanno seguendo ormai da tempo. Il pannello sarebbe OLED da 6,7″ 1.5K con refresh rate a 120 Hz.

Rimane la soluzione punch-hole centrale per la fotocamera frontale, mentre quella posteriore è sempre racchiusa in un modulo rotondo posto al centro, affiancata dal flash LED sempre nell’angolo in alto a sinistra. Al centro delle fotocamere da 50+50+50 MP vediamo il logo Hasselblad, riconfermando la partnership col celebre marchio fotografico, per quelli che potrebbero essere gli ultimi ad averla.

C’è poi OPPO Find X8 Pro, il nuovo modello intermedio fra base e Ultra, apparentemente quasi identico a Find X8. Lo schermo è sempre piatto e forato al centro anche se da 6,8″, la fotocamera dietro è disposta alla stessa maniera ma è possibile notare qualche differenza. Per esempio l’apertura focale, che migliora da f/1.8 a f/1.6 a vantaggio della luce catturata dal sensore principale.

Apparentemente non ci sarebbero differenze nei teleobiettivi: la lunghezza focale complessiva sarebbe di 15-73 mm, con un teleobiettivo che offrirebbe uno zoom ottico 3.2x. A questo punto, l’impressione è che il periscopiale sarebbe un’esclusiva di Find X8 Ultra.

Passiamo a OPPO Pad 3 Pro, con immagini che sono le stesse già rivelate in precedenza dalla stessa compagnia, un tablet che sappiamo sarà basato sullo Snapdragon 8 Gen 3 Leading e disponibile nelle due colorazioni Gold Dawn e Night Blue.

Chiudiamo con le OPPO Enco X3, che se tutto va come previsto si presenteranno come rebrand delle già note OnePlus Buds 3 Pro, da noi recensite.

