OPPO spinge sull’acceleratore: Find X8 Global arriva già a novembre

Di recente OPPO ha presentato ufficialmente i nuovi top di gamma della serie Find, ma al momento solo in Cina. Comunque ha confermato subito che OPPO Find X8 e X8 Pro arriveranno presto anche in versione Global, ma non immaginavamo che avrebbero fatto capolino così presto. Il debutto internazionale partirà già dal mese di novembre, a distanza di pochissimo dall’uscita cinese.

OPPO Find X8 e X8 Pro sono già pronti al debutto Global: sapevamo che sarebbero arrivati presto… ma non così presto

Find X8 Pro – Crediti: OPPO

La conferma è arrivata – per il momento – dalla divisione indonesiana del brand: OPPO Find X8 e X8 Pro saranno lanciati nel paese (è comunque una versione Global) direttamente a novembre 2024. Manca la data, che sarà comunicata in un secondo momento. Il fatto che i nuovi smartphone siano stati lanciati ad ottobre in patria e che arriveranno in versione internazionale dopo un mese non può che strappare un sorriso agli utenti più smaliziati.

Crediti: OPPO

Solitamente tra l’uscita di un telefono cinese quella Global passano parecchi mesi: una finestra temporale è segno di una nuova strategia che considera quasi come pari di due mercati. Sicuramente l’uscita anticipata degli ultimi chipset di punta Snapdragon ha aiutato a muoversi in questa direzione: solitamente i SoC Qualcomm venivano presentati a novembre mentre ora il Summit annuale è stato spostato ad ottobre, costringendo anche tutti i produttori cinesi ad anticiparsi di conseguenza. Abbiamo citato Qualcomm, ma lo stesso vale anche per MediaTek: il Dimensity 9400 (che troviamo a bordo della serie Find X8) ha debuttato il 9 ottobre 2024, in anticipo di quasi un mese rispetto al precedente Dimensity 9300 (6 novembre 2023).

I nuovi modelli della famiglia OPPO Find X8 inizieranno a fare capolino in versione Global a novembre ma resta da vedere se arriveranno così presto anche in Italia. Appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli e nel frattempo, se volete scoprire tutte le novità della gamma top, date un’occhiata al nostro approfondimento.

