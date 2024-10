OPPO Find X8, non solo Pro e Ultra: la gamma sarà ancora più ampia

Ritorno al passato: con la nuova serie OPPO Find X8, il produttore asiatico vuole tornare ai fasti di qualche anno fa, quando era prolifico anche nella fascia alta. Con le scorse serie di fascia alta, i modelli commercializzati sono stati soltanto due: OPPO Find X7, X7 Ultra, X6 e X6 Pro, trend anomalo se confrontato con gli altri brand di riferimento che sono soliti offrire il proprio flagship annuale in più modelli.

La famiglia OPPO Find X8 sarebbe pronta a dare il benvenuto ad altri due modelli

Crediti: OPPO

Secondo il leaker Smart Pikachu, OPPO Find X8 e X8 Pro non saranno gli unici modelli a comporre la famiglia di nuova generazione, ma in ballo non ci sarebbe solamente Find X8 Ultra. I due attuali modelli sono basati su MediaTek Dimensity 9400, mentre quello Ultra si baserà su Snapdragon 8 Elite e avrà una scheda tecnica di fascia superiore.

Il rumor parla di altri due modelli, di cui però non vengono specificati i nomi. Possiamo comunque farci un’idea ripercorrendo il passato di OPPO, la cui serie Find X ha accolto varianti che adesso potrebbero tradursi in Find X8 Neo e X8 Lite; tuttavia, non è da escludere che OPPO colga l’occasione per utilizzare altre nomenclature, come Plus, Pro+ o anche il Pro Mini in stile vivo X200.

