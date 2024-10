OPPO Find X8: addio al fastidioso difetto che rovina le foto

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Nell’attesa che tutto diventi ufficiale, OPPO continua a stuzzicare gli utenti pubblicando sui suoi profili ufficiali alcune anticipazioni relative alla nuova serie di smartphone Find X8. In queste ore sono venuti a galla dettagli importanti in merito al comparto fotografico che a quanto pare sarà in grado, grazie ad un’apposita funzione AI, di eliminare da ogni foto uno dei difetti più fastidiosi e comuni: i riflessi. In questo modo il produttore cinese sfiderà altri colossi, come ad esempio Samsung e Huawei, che già da qualche anno consentono di beneficiare di questa possibilità.

I nuovi OPPO Find X8 avranno una funzionalità che eliminerà il problema dei riflessi da ogni foto

Crediti: OPPO

Mentre affiorano dal web sempre più dettagli, OPPO va avanti con la sua strategia che precede il lancio ufficiale. Pian piano l’azienda sta infatti lasciando assaporare agli utenti le novità principali della serie Find X8. Dopo aver osservato anche un confronto estetico con iPhone 16 Pro, questa volta possiamo scoprire qualcosa di più riguardo alle fotocamere; si potrà infatti contare su una funzionalità molto utile che garantirà la rimozione di ogni tipo di riflesso dalle foto scattate.

D’altronde le immagini in alto sono estremamente chiare con il “prima e dopo” mostrato. La nuova feature si basa sull’intelligenza artificiale: parte una scansione della foto scattata che individua qualsiasi riflesso e, come per magia, lo fa scomparire rendendo lo scatto limpido e preciso. Davvero facile no?

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le