OPPO Find N5/OnePlus Open 2, fotocamere top e ricarica wireless: non mancherà proprio nulla

Emergono nuovi dettagli sulle specifiche di OnePlus Open 2 e OPPO Find N5, i prossimi top di gamma pieghevoli dei due marchi asiatici. A parlare è un noto insider cinese, che rivela quali dovrebbero essere le migliorie degli smartphone (in particolare per fotocamere e ricarica).

OPPO Find N5 e OnePlus Open 2 sempre più tangibili: emergono nuovi dettagli sulle specifiche dei top di gamma pieghevoli

Find N3 – Crediti: OPPO

Per quanto riguarda le aggiunte svelate da Digital Chat Station, i nuovi OPPO Find N5 e OnePlus Open 2 avrebbero varie migliorie. Il comparto fotografico (sempre in collaborazione con Hasselblad) passerebbe da 48 + 48 + 64 MP ad un triplo modulo da 50 + 50 + 50 MP, sempre con OIS, ultra-grandangolare ed un teleobiettivo a periscopio. L’insider sostiene che non ci saranno stravolgimenti al design e ancora una volta avremo un modulo circolare contenente i sensori. Inoltre pare che le dimensioni dello schermo saranno maggiori, ma non viene specificata la diagonale (nella scheda tecnica provvisoria abbiamo lasciato quella degli attuali pieghevoli).

Find N3 – Crediti: OPPO

La batteria si farebbe più capiente, passando da 4.805 mAh a ben 5.700 mAh; oltre alla ricarica rapida ci sarebbe anche l’aggiunta di quella wireless (non viene specificata la potenza di nessuna delle due). Ovviamente il cuore del terminale non può che essere lo Snapdragon 8 Elite, il chipset dei flagship di nuova generazione. Tra le altre migliorie che possiamo ipotizzare, puntiamo sull’impermeabilità (Find N3 e OnePlus Open sono solo IPX4) e sul sistema di raffreddamento (che potrebbe introdurre una soluzione al liquido con camera di vapore). Il lancio sarebbe previsto per il primo trimestre del 2025, quindi restiamo in attesa di novità.

OPPO Find N5/OnePlus Open 2 – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP65 oppure IP68/69

oppure Display interno AMOLED da 7,82″ QHD+ (2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass

(2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass Display esterno AMOLED da da 6,31″ Full HD+ (2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard

(2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.700 mAh con ricarica rapida e ricarica wireless (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover)

con ricarica rapida e ricarica (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover) fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6) con ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio

(f/1.6) con ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 20 MP f/2.2 (interna) e da 32 MP f/2.4 (esterna)

f/2.2 (interna) e da f/2.4 (esterna) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C, Alert Slider

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (OPPO) e OxygenOS 15 (OnePlus)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le