OnePlus 13R confermato: cosa aspettarsi dal flagship killer

L’azienda cinese ha svelato design e data d’uscita del suo prossimo top di gamma, ma c’è anche altro che bolle in pentola. Nonostante tutta l’attenzione sia rivolta al nuovo OnePlus 13, ecco fare capolino anche un’altra aggiunta: stavolta c’è una conferma che riguarda il flagship killer di prossima generazione, ossia OnePlus 13R (dispositivo atteso anche alle nostre latitudini).

OnePlus 13R si farà: spunta una certificazione che conferma l’esistenza del prossimo flagship killer

Ace 3 – Crediti: OnePlus

Il lancio di OP13 è fissato per il 31 ottobre, ma già si parla del futuro della gamma. OnePlus 13R è passato da essere un rumor a diventare un dispositivo tangibile grazie ad una certificazione: il telefono è comparso nel database di un ente malese sia con la sigla CPH2645 che con il nome commerciale (che quindi conferma l’identità del device). Purtroppo non ci sono indizi sulle specifiche e sul design, ma sappiamo che arriverà a livello Global. OnePlus 12R è arrivato anche in Italia, quindi è probabile che anche il successore farà capolino da noi.

Crediti: Yogesh Brar (X/Twitter)

Per quanto riguarda il possibile design, secondo varie voci OnePlus 13R avrà un design diverso dal modello 13: il modulo fotografico circolare potrebbe cedere il posto ad una fotocamera squadrata, ma per ora non ci sono conferme. Passando alle specifiche, il nostro 12R è un rebrand di Ace 3: di conseguenza anche il prossimo 13R dovrebbe essere il rifacimento occidentale dell’inedito OnePlus Ace 5. Di seguito trovate un riepilogo delle caratteristiche leak, ovviamente da prendere con cautela.

Dimensioni /

Certificazione IP /

/ Display flat BOE X2 OLED 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) presumibilmente da 6,78″, con refresh rate LTPO 1-120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit e protezione Gorilla Glass

BOE X2 (2.780 x 1.264 pixel) presumibilmente da 6,78″, con refresh rate , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit e protezione Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da oltre 6.000 mAh con ricarica SuperVOOC da 100W

con ricarica SuperVOOC da Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP f/??? con OIS, sensore principale della serie IMX9 (per ora inedito), ultra-grandangolare e teleobiettivo

f/??? con OIS, sensore principale della serie IMX9 (per ora inedito), ultra-grandangolare e teleobiettivo Selfie camera da / MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, NFC, sensore IR, Alert Slider

Android 15 con ColorOS 15

