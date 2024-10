OnePlus 13 non è ancora ufficiale, ma abbiamo già un unboxing!

Nonostante manchino ancora diversi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 13, la compagnia cinese ha deciso di offrire ai fan del brand una prima occhiata veloce a quello che sarà il design dello smartphone. Con una campagna marketing decisamente poco tradizionale, infatti, OnePlus ha deciso di sfruttare i social per mostrare in anteprima in video il look del nuovo flagship.

OnePlus 13 si mostra nel primo unboxing ufficiale

Crediti: OnePlus

Su Weibo, popolare social network cinese, la compagnia cinese guidata da Pete Lau ha condiviso il primo video unboxing di OnePlus 13, offrendo una rapida occhiata a quello che sarà il design del nuovo ed attesissimo flagship. La comapagna promozionale è sicuramente fuori dagli schemi, da tradizione OnePlus: se nel corso degli anni siamo stati abituati a vedere immagini teaser che svelano man mano il telefono, ma in questo caso l’eccentrico brand ha deciso di rompere completamente gli indugi e mostrare anche la confezione che arriverà agli utenti.

Continua la tradizione della scatola rossa, mentre il dispositivo offrirà uno schermo piatto con bordi sottilissimi, confermando quelli che erano i precedenti leak. L’isola dedicata alla fotocamera è molto simile a quella del precedente modello, perdendo però il frame in metallo che la collegava alla scocca. Il video, inoltre, mostra anche la nuova ColorOS 15 in azione, e potete osservarlo nel player che trovate qui sotto.

Vi ricordiamo che OnePlus 13 verrà presentato ufficialmente in Cina il prossimo 31 ottobre e sarà tra i primi smartphone a poter vantare le prestazioni del nuovo Snapdragon 8 Elite.

