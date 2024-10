Come scatta OnePlus 13: il nuovo top alla prese… con un gattino?

Il lancio del nuovo top di gamma del brand cinese è atteso entro fine mese ma non mancano indiscrezioni e conferme. A questo giro si parla di design e di fotocamera: OnePlus 13 è stato avvistato nella prima immagine render ufficiosa, che ne svelerebbe il look, e nel frattempo è stato anche pubblicato il primo sample foto. Spoiler: il protagonista dello scatto è un gattino.

OnePlus 13: ecco il primo sample della fotocamera Hasselblad del top di gamma

Crediti: Weibo

Il design di OnePlus 13 ricalca almeno in parte quanto ipotizzato finora: il look utilizzato in queste ultime generazioni non cambia, con un modulo circolare contenete tre sensori ed il flash LED. Il logo Hasselblad è posizionato all’esterno del modulo, sopra una linea metallica che attraversa una porzione della back cover. A proposito di quest’ultima, pare realizzata in legno: resta da vedere se si tratti di un pannello in vetro con un texture particolare oppure se la compagnia cinese ha deciso di optare per il ritorno di questo materiale (non si vedeva da OnePlus One).

Crediti: OnePlus

Intanto l’azienda ha pubblicato anche il primo sample della fotocamera di OnePlus 13, uno scatto che piacerà sopratutto agli amanti dei mici. Il sensore principale con apertura f/1.6 dovrebbe essere il Sony LYT-808 da 50 MP, lo stesso visto a bordo di OnePlus 12. Restiamo in attesa di ulteriori scatti e nel frattempo vi lasciamo con il nostro approfondimento dedicato al flagship e con la scheda tecnica presunta.

OnePlus 13 – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP65 oppure IP68/69

oppure display Micro Quad Curved OLED LTPO a 10 o 12 bit da 6,8″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco avanzato, PWM Dimming e luminosità di picco elevata

a o da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco avanzato, PWM Dimming e luminosità di picco elevata Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1 x 4,26 GHz)

GPU Adreno

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 6.000/6.100 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6) con Sony LYT-808 , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare LYT-600 o IMX882, teleobiettivo a periscopio LYT-600 o IMX882 con zoom ottico 3X

(f/1.6) con Sony , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare LYT-600 o IMX882, LYT-600 o IMX882 con zoom ottico 3X selfie camera da 32 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

