OnePlus 13 Global già a novembre? Le ultime novità fanno ben sperare

Mancano davvero pochissimi giorni al debutto in Cina di OnePlus 13 e ovviamente i fan occidentali si chiedono quando arriverà la versione Global. Una certificazione fa ben sperare: la variante internazionale del top di gamma potrebbe arrivare parecchio prima del solito (ma è meglio tenere le dita incrociate)!

OnePlus 13 Global: ecco quando potrebbe arrivare la versione internazionale del top di gamma

Crediti: OnePlus

Di recente la versione Global di OnePlus 13 è stata avvistata nel database dell’ente certificativo SIRIM: questo fa riferimento al marcato malese ma è pur sempre il primo avvistamento internazionale del telefono. Il dispositivo è stato certificato con la sigla CPH2653, la stessa avvistata nei giorni scorsi su Geekbench (qui trovate i dettagli dei benchmark). Si parla della Malesia ma comunque si tratta di una comparsa parecchio in anticipo rispetto a quanto avvenuto negli anni passati. Insomma non possiamo fare a meno di chiederci: OnePlus 13 Global arriverà già a novembre?

Non c’è una certezza, almeno per il momento, ma non è un’ipotesi da escludere. Realme GT 7 Pro arriverà a novembre in Europa mentre iQOO 13 debutterà lo stesso mese in India. Ricordiamo che l’attuale OnePlus 12 è stato lanciato in Italia a gennaio di quest’anno; se il suo successore farà capolino già a novembre sarebbe davvero un grande colpo di scena. A questo punto c’è un’altra domanda: anche Xiaomi 15 Global potrebbe anticiparsi?

Vuoi saperne di più sul prossimo OnePlus 13? Allora dai un’occhiata al nostro approfondimento (con tutti i leak e le conferme).

