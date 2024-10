Questo è OnePlus 13: ora ha una data di presentazione!

Dopo tante indiscrezioni e voci in merito al prossimo top di gamma della casa di Pete Lau, finalmente OnePlus 13 ha una data di presentazione ufficiale. Il lancio partirà – come al solito – dalla Cina, per poi arrivare successivamente in versione Global. Inoltre la compagnia ha alzato il sipario sul design del terminale, finalmente mostrato a tutto tondo.

OnePlus 13 ha una data di presentazione ufficiale: ecco quando arriverà il nuovo top di gamma

Crediti: OnePlus

La data di presentazione di OnePlus 13 è fissata per il 31 ottobre in Cina: mancano quindi solo pochissimi giorni prima di scoprire con certezza tutti i dettagli. Nel frattempo sappiamo già varie caratteristiche: il design è stato svelato tramite i render ufficiali (confermato una variazione leggera dello stile delle precedenti generazioni), sappiamo come scatta la fotocamera e ci sono una sfilza di indiscrezioni, anche molto credibili (trovate tutto nel nostro approfondimento). Di seguito la scheda tecnica presunta, sulla base delle conferme e dei leak finora. Infine ricordiamo che il modello cinese arriverà con ColorOS 15 (già ufficiale) mentre la nostra versione Global monterà la OxygenOS 15 (che verrà presentata il 24 ottobre).

OnePlus 13 – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP65 oppure IP68/69

oppure display Micro Quad Curved OLED LTPO a 10 o 12 bit da 6,8″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco avanzato, PWM Dimming e luminosità di picco elevata

a o da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco avanzato, PWM Dimming e luminosità di picco elevata Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1 x 4,26 GHz)

GPU Adreno

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 6.000/6.100 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6) con Sony LYT-808 , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare LYT-600 o IMX882, teleobiettivo a periscopio LYT-600 o IMX882 con zoom ottico 3X

(f/1.6) con Sony , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare LYT-600 o IMX882, LYT-600 o IMX882 con zoom ottico 3X selfie camera da 32 MP (f/2.45)

(f/2.45) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

