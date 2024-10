OnePlus 13 con ricarica magnetica: ecco il primo gadget ufficiale

Dopo l’annuncio in merito alla data di presentazione, ora la casa cinese ha annunciato i primi accessori dedicati a OnePlus 13. Tra questi anche un gadget che sfrutta la nuova tecnologia di ricarica magnetica del top di gamma, ma è bene tenere a mente una dettaglio importante!

OnePlus 13 avrà una ricarica magnetica particolare: questo è il primo gadget ufficiale per il nuovo flagship e non solo

Crediti: OnePlus

Il prossimo OnePlus 13 sarà il primo flagship del brand con il supporto alla ricarica magnetica, ma si tratterà di una soluzione molto distante da quella di Apple. La stessa azienda cinese ha già parlato di questa novità: mentre gli iPhone presentano dei magneti direttamente sotto la scocca, tutt’intorno alla piastra della ricarica wireless, i nuovi OnePlus 13 e OPPO Find X8 debutteranno con delle cover speciali. Sarà questa particolare custodia ultra-sottile a montare i magneti, mentre i telefoni saranno dotati della classica ricarica wireless.

Nel caso del top di gamma OnePlus, ci sarà la tecnologia AIRVOOC da 50W: infatti il primo gadget ufficiale con aggancio magnetico è proprio un caricatore wireless. Il dispositivo ha una forma circolare, una colorazione bianca ed un design minimale; all’interno trova spazio una ventola di raffreddamento, utile per mantenere basse le temperature (sia durante la ricarica che nell’utilizzo del telefono). Questo dispositivo è compatibile anche con gli iPhone.

Crediti: OnePlus

Tra gli altri accessori ufficiali troviamo anche un caricabatterie GaN da muro da 120W ed una power bank da 100W; entrambi richiamano le nuove colorazioni di OnePlus 13, rispettivamente con una trama in simil-pelle ed una sezione in vetro con effetto legno d’ebano. Per saperne di più sul look del top di gamma e sulle specifiche leak, date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le