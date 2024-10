Brutte notizie per OnePlus 13: aumento di prezzo in vista

Tutto è ormai pronto per il lancio in Cina del nuovo OnePlus 13, atteso entro la fine del mese. Sono diversi i rumor trapelati in merito alle sue presunte specifiche tecniche e ai suoi particolari estetici, ma oggi sono spuntati fuori altri dettagli importanti: secondo quanto emerso dal web, il prezzo del flagship sarebbe pronto ad aumentare rispetto al modello precedente.

OnePlus 13 supera il 12 ma non solo per prestazioni: il prezzo è in aumento, intanto spunta un benchmark su AnTuTu

OnePlus 12 – Crediti: OnePlus

Nel mare magnum di indiscrezioni trapelate sul web nell’ultimo mese, trovano ancora spazio nuove informazioni, questa volta in merito al possibile prezzo di vendita: OnePlus 13 dovrebbe costare di più rispetto a OnePlus 12. Se in precedenza c’è stato modo di conoscere il design del dispositivo, oggi è la volta del prezzo che, secondo quanto riportato, sarebbe pronto ad aumentare di 400 yuan (circa 50€ al netto del cambio).

In totale il nuovo top di gamma costerebbe al lancio 4.699 yuan, ovvero intorno ai 610€ al cambio attuale. Bisogna comunque ricordare che questo è il prezzo riservato agli utenti cinesi, siccome in Europa costerà sicuramente di più: OnePlus 12 ad esempio arrivò con un prezzo di listino che partiva da 999€ per la versione 12/256 GB. In previsione dunque, il nuovo smartphone potrebbe aggirarsi intorno ai 1.049€ per l’Europa, ma ovviamente è solo una supposizione in base all’aumento di prezzo che, a questo punto, con grande probabilità riguarderà la Cina.

Crediti: OnePlus Weibo

Nel frattempo c’è chi si chiede se ne varrà la pena e a tal proposito ecco l’azienda che prova a risolvere i dubbi: sono stati pubblicati sull’account ufficiale Weibo di OnePlus i risultati di un benchmark effettuato su AnTuTu. Il nuovo flagship ha ottenuto ben 3.094.447 punti, grazie alle prestazioni offerte dal nuovissimo Snapdragon 8 Elite.

