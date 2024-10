Nubia Neo 3: il gaming phone economico sta per tornare

Il MWC 2024 ha portato con sé tante novità tech, compresa una sfilza di nuovi smartphone targati Nubia. Tra questi anche un gaming phone economico, caratterizzato da un look aggressivo e alcune funzioni davvero niente male per la fascia di prezzo. Ed ora sempre che ci sarà un successore: Nubia Neo 3 esiste ed è stato certificato di recente.

Nubia Neo 3 si farà: primo avvistamento per il prossimo smartphone da gaming economico

Neo 2 – Crediti: Nubia

Il nuovo smartphone da gaming low budget è spuntato nel database dell’ente IMEI con la sigla Z2461 ed il nome commerciale. Si tratta proprio di Nubia Neo 3, anche se purtroppo non ci sono ancora dettagli sulle specifiche. Possiamo fare delle ipotesi, anche abbastanza credibili: probabilmente ritroveremo un look futuristico con linee aggressive, proprio come il predecessore, insieme alla connettività 5G. Impossibile non aspettarsi uno schermo ampio, Full HD e con refresh rate elevato (120 Hz), insieme ai pulsati touch dorsali. L’attuale Nubia Neo 2 è stato lanciato a soli 199$, quindi è probabile che l’azienda punterà ad un prezzo simile.

Crediti: GizmoChina

Oltre a questo modello è stato certificato anche Nubia Focus 2 Ultra 5G, sia con la sigla Z2463N che con il suo nome commerciale. Non è dato di sapere se sarà un telefono unico oppure se ci sarà anche una o più versioni minori, mentre anche in questo caso le mire dell’azienda sono chiare già dal nome. Quasi sicuramente si tratterà ancora una volta di un Camera Phone economico, magari con specifiche basilari ma con un buon comparto fotografico. Il precedente Nubia Focus Pro (lanciato sempre in occasione del MWC 2024) è dotato di una fotocamera da 108 MP con tecnologia Neovision, cinque lunghezze focali, OIS e perfino due pulsanti fisici (ossia uno slider personalizzabile ed un tasto appositamente per scattare foto). La gamma attuale parte da 199$: probabile che il prossimo Focus 2 Ultra avrà funzionalità migliori ed un prezzo leggermente superiore (vista la dicitura “Ultra”).

