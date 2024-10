Nothing Phone (2a) Plus Community: prezzo e novità della versione fosforescente!

Come preannunciato dalla stessa casa di Carl Pei, ecco che il nuovo Nothing Phone (2a) Plus Community Edition è ufficiale: si tratta del primo smartphone fosforescente del brand, una novità estetica che contribuisce a rendere ancora più iconico questo particolare telefono.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Nothing

I prodotti targati Nothing possono piacere o no, ma di certo non lasciano indifferenti: gli smartphone della compagnia dell’ex OnePlus Carl Pei sono caratterizzati da uno stile unico. Quella che per altri telefoni è stata una parentesi “speciale”, magari con edizioni particolari, è la normalità per la linea di smartphone del brand. Nothing Phone (2a) Community Edition non fa eccezione, anzi porta al livello successivo l’iconico stile della gamma. Ancora una volta abbiamo una cover particolare, caratterizzata da una scocca semi-trasparente che lascia intravedere gli elementi sotto di essa. La parte superiore ospita l’interfaccia Glyph, ossia il sistema di luci LED tipico dei telefoni Nothing. Questi possono essere sfruttati per accompagnare le notifiche, il gaming o la musica, con un ampio spettro di personalizzazione.

L’aggiunta della Community Edition riguarda gli elementi fosforescenti: il dispositivo brilla al buio, con un effetto finale unico nel suo genere. Per l’occasione sono stati introdotti nuovi sfondi e una confezione di vendita ridisegnata mentre il taglio di memoria e le specifiche restano invariate. Nothing Phone (2a) Community Edition è disponibile nella sola configurazione da 12/256 GB, monta uno schermo AMOLED da 6,7″ ed è equipaggiato con il SoC Dimensity 7530 Pro. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, con tutti i dettagli.

Crediti: Nothing

Passando al prezzo in Italia, Nothing Phone (2a) Community Edition viene proposto alla stessa cifra della versione standard, ossia 449€. Comunque non può essere acquistato liberamente ma è limitato a 1.000 unità: le vendite partiranno il 12 novembre e l’unico modo per accedere all’acquisto è quello di registrarsi tramite questa pagina del sito ufficiale.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,74 x 76,32 x 8,55 mm per 190 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate dinamico da 30 Hz a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit

da (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate dinamico da 30 Hz a , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7530 Pro a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (2 x 3,0 GHz A715 + 6 x A510)

GPU ARM Mali-G610

12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256 GB di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile

di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 50W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.88-2.2) con IMX890 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide 114°

(f/1.88-2.2) con IMX890 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide 114° Selfie camera S5KJN1 da 50 MP (f/2.2)

(f/2.2) Sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.6, 3 anni di major update e 4 di patch di sicurezza

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le