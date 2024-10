Niente Galaxy S26: rivoluzione in vista per Samsung?

Il lancio della nuova gamma Galaxy S25 è atteso per il mese di gennaio (come da tradizione) e tutto dovrebbe filare liscio come al solito. Tuttavia il 2026 potrebbe portare un grande stravolgimento per la serie principale del colosso tecnologico asiatico. Samsung Galaxy S26 non s’ha da fare: il flagship potrebbe non arrivare mai e la motivazione non sembra poi così irreale.

Samsung Galaxy S26 potrebbe essere tagliato dalla serie: uno sguardo al possibile futuro della famiglia di flagship

Crediti: Samsung

Per prima cosa è bene chiarire che al momento si tratta di voci di corridoio: come anticipato in apertura Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra dovrebbero debuttare nel corso del mese di gennaio e non sarebbero previsti tagli. Al contrario, a gennaio 2026 potrebbero arrivare grandi novità: la serie S dovrebbe vedere il taglio del modello standard. Samsung Galaxy S26 potrebbe essere completamente escluso e i protagonisti assoluti sarebbero Galaxy S26+ ed S26 Ultra. La strategia ricalcherebbe quanto visto con i tablet del brand: di recente abbiamo assistito al debutto di Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra, con una mossa che ha lasciato fuori il modello base.

Ormai tutti i principali brand stanno lanciando un top di gamma più compatto (ma sempre con specifiche stellari) ed una versione di punta, magari con un’ulteriore aggiunta successiva. Basti pensare a Xiaomi 14 e 14 Pro, seguiti dalla versione 14 Ultra: tuttavia in occidente il brand cinese ha lanciato solo il base e il modello Ultra, con la strategia “flagship compatto” e “flagship super premium”. Probabilmente Samsung opterà per una soluzione simile, con Galaxy S26+ dotato di dimensioni più compatte rispetto al solito ed un formato tascabile, per poi salire di livello con S26 Ultra.

Queste indiscrezioni fanno a botte con alcune anticipazioni risalenti ad agosto: secondo queste, la rivoluzione sarebbe il trittico composto da Galaxy S26, S26 Pro ed S26 Note, con il ritorno della storica dicitura Note. Entrambi i rumor vanno presi con estrema cautela: l’ultima parola spetta sempre a Samsung e comunque parliamo di una serie di smartphone che arriverà tra parecchio tempo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le