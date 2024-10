Netflix: con Moments puoi condividere le scene di film e serie sui social

La grande novità che arriva ufficialmente su Netflix questa volta riguarda la condivisione social: gli utenti potranno usare la nuova funzione denominata “Moments“. Dopo le probabili rinunce relative al settore gaming, ecco una grande aggiunta che di certo renderà entusiasti gli appassionati di film e serie TV: arriva la possibilità di condividere sui social le proprie scene preferite, una feature che contribuisce a rendere ancora più interattiva la piattaforma di streaming.

Netflix permette ora di salvare, rivivere e condividere le scene preferite con “Moments”: ecco come funziona

Nonostante gli aumenti di prezzo per i piani di abbonamento Netflix continua ad essere una delle piattaforme più apprezzate e ovviamente non manca l’aggiunta di nuove funzionalità. Il colosso dello streaming ha annunciato “Moments“: si tratta di una feature che garantisce agli utenti la possibilità di salvare una scena di un film o di una serie TV, permettendo in seguito anche di condividerla sui social. Si tratta di un aggiornamento che al momento risulta disponibile solo su smartphone e che funziona in maniera molto semplice.

Basta infatti mettere in pausa la serie o il film che si sta guardando e premere sul nuovo pulsante “Moments” in basso a sinistra tra i collegamenti a scomparsa. In questo modo si potrà salvare la scena, condividendola sui principali social con i propri follower e amici. Almeno per il momento questa nuova funzionalità è in fase di distribuzione per gli utenti iOS a livello globale, per cui bisognerà solo attendere il proprio turno. Netflix ha inoltre precisato che anche gli utenti Android avranno la stessa possibilità prossimamente anche se non si conosce la data di rilascio ufficiale.

