Mini Display per PC Gamer: prestazioni CPU/GPU sempre sotto controllo, con meno di 30€

Questo particolare gadget per computer è una manna dal cielo, sia per i PC Gamer più incalliti che per gli amanti dell’ordine. Si tratta di un mini display che permette di monitorare in tempo reale le prestazioni ed avere sempre sott’occhio tutti i parametri più importanti. Il prezzo? Meno di 30€ grazie a quest’offerta lampo targata Geekbuying!

Monitora le prestazioni del PC con questo mini display (a meno di 30€)

Crediti: Geekbuying

L’offerta del giorno di Geekbuying vede protagonista un mini display secondario da 3,5″ di diagonale: una soluzione compatta da collegare al tuo PC tramite cavo Type-C/USB-A e da personalizzare come preferisci. Il pannello è dotato anche di aggancio magnetico, quindi può essere attaccato al case senza alcun problema; in alternativa, in confezione è presente una pratica basetta.

Crediti: Geekbuying

Questo mini display può essere personalizzato tramite il software dedicato: è possibile scegliere tra vari design ed impostare i parametri preferiti da tenere sotto controllo (come CPU, GPU, RAM, temperature e così via). Insomma, un gadget da prendere al volo se sei un PC Gamer o se vuoi donare un tocco ancora “più tech” alla tua postazione desktop! Il prezzo scende a 28,2€ con spedizione gratis: l’occasione arriva da Geekbuying ma solo per un periodo limitato di tempo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

