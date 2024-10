L’AI fa il lavoro noioso al posto vostro con questa funzione di Copilot

In Microsoft Copilot è in arrivo una nuova funzione che potrebbe semplificare ed accelerare i lavori più noiosi, grazie a nuovi agenti AI in grado di essere addestrati a svolgerli. In Copilot Studio, infatti, molto presto arriverà in anteprima la possibilità di creare degli agenti autonomi con intelligenza artificiale in grado aiutare le aziende di ogni tipo nei compiti quotidiani.

Gli AI agent di Copilot sono pronti a fare il lavoro al vostro posto

Crediti: Microsoft

Microsoft ha annunciato che a partire dal prossimo mese di novembre in Copilot Studio arriveranno in Public Preview i nuovi AI Agent, degli agenti autonomi in grado di accelerare il lavoro d’ufficio quotidiano. Le aziende, infatti, potranno creare dei bot con intelligenza artificiale ed addestrarli in modo personalizzato, oppure scegliere tra 10 diverse specializzazioni, che includeranno anche la possibilità di gestire le vendite, comunicare con i fornitori oppure garantire assistenza e supporto ai clienti.

I nuovi agenti autonomi saranno disponibili in Dynamics 365, uno degli abbonamenti che Microsoft riserva al settore business, con le aziende che per prime potranno sfruttare questa novità che dovrebbe poi arrivare in seguito anche agli utenti finali. L’evoluzione dell’AI, quindi, mira a semplificare il lavoro di tutti giorni rendendolo più veloce e comodo, consentendo agli utenti di concentrarsi sui task più impegnativi.

