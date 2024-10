La ricerca web sta per cambiare per sempre: anche Meta avrà il suo motore con AI

Le intelligenze artificiali da un anno a questa parte sono state integrate praticamente in qualsiasi servizio d’uso comune, ma ben presto potrebbero colonizzare anche un settore dove per il momento si accenna soltanto ad una piccola rivoluzione: i motori di ricerca. Dopo SearchGPT di OpenAI, a sfidare il dominio incontrastato di Google arriverà ben preso anche Meta, con un nuovo motore di ricerca basato sull’AI, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

Zuckerberg sfida Google e Microsoft: Meta sta sviluppando il suo motore di ricerca con AI

Secondo quanto riportato online, infatti, la compagnia guidata da Mark Zuckerberg starebbe sviluppando un nuovo motore di ricerca con cui Meta AI possa recuperare informazioni da internet, in modo da ridurre considerevolmente la dipendenza da Google e Microsoft Bing. Il nuovo motore farà principalmente affidamento sull’intelligenza artificiale, diventando probabilmente un competitor di valore per SearchGPT di OpenAI e Perplexity AI.

Il nuovo web crawler di Meta scandaglierà i meandri di internet per assicurare all’intelligenza artificiale risposte ad ogni tipo di quesito, possibilmente aggiornato in tempo reale. Nei prossimi mesi, quindi, potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione per il mondo dei motori di ricerca, con Google che potrebbe doversi iniziare a guardare seriamente alle spalle, visto la grande crescita dei competitor.

