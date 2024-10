Mac e MacBook Pro con chip M4: finalmente l’annuncio ufficiale dell’evento

L’attesa per l’arrivo dei nuovi MacBook alimentati dai chip Apple M4 era e resta tanta, sebbene non siano trapelate nei giorni scorsi conferme in merito all’evento di presentazione. Ora però cambiano decisamente le carte in tavola in quanto il colosso di Cupertino ha finalmente ufficializzato il tutto, parlando addirittura di un’intera settimana di eventi durante la quale, si presume, arriveranno anche altri dispositivi.

Apple lancerà i suoi nuovi Mac e MacBook con chip M4 la prossima settimana, l’annuncio arriva da X/Twitter

Crediti: Apple

“Un’entusiasmante settimana di annunci, a partire da lunedì mattina“, ha esordito così il capo del marketing di Apple, Greg Joswiak su X (ex Twitter). È questo il post che annuncia ufficialmente l’arrivo dei nuovi Mac e MacBook con a bordo il chip M4, che verrà esteso anche ai modelli Air ma solo nel 2025. Interpretando le parole pubblicate sul social di Elon Musk, gli annunci si protrarranno per tutta la settimana, ponendo maggiormente l’attenzione, oltre che sui nuovi processori, su Apple Intelligence, stabilendo dunque una linea di continuità con iPhone 16 e iPad mini 7.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

A far parte delle varie presentazioni potrebbero esserci anche altri prodotti, chiaramente oltre ai MacBook. Secondo quanto riferito da alcune indiscrezioni infatti dovrebbe arrivare un Mac mini ancora più compatto (anche in questo caso con M4), molto simile ad Apple TV 4K in termini di design. Probabile anche il lancio di un iMac da 24 pollici e di accessori come Magic Keyboard 2, Magic Mouse 2 e Magic Trackpad 2. Tornando all’evento, tutto sarà trasmesso esclusivamente online, con l’azienda che avrebbe invitato giornalisti ed influencer a scoprire le novità in anteprima già in questi giorni.

