IT Wallet sta arrivando: ecco le possibili date del rollout

Dopo tanta attesa, ottobre potrebbe essere finalmente il mese giusto per il lancio di IT Wallet, il nuovo portafoglio dell’app IO con cui gli italiani potranno avere a disposizione i propri documenti in formato digitale. A lanciare l’indiscrezione è un celebre quotidiano italiano, che indica la cornice del G7 di Cernobbio come l’occasione giusta per la presentazione ufficiale di questa nuova tecnologia.

Il G7 di Cernobbio potrebbe essere l’occasione giusta per il lancio di IT Wallet

Repubblica in questi giorni ha indicato la data del 15 ottobre come occasione perfetta per la nuova presentazione ufficiale di IT Wallet. Il governo italiano, infatti, sarà occupato al G7 di Cernobbio, in una riunione ministeriale su tecnologia e digitale. L’evento, quindi, potrebbe essere il momento giusto per annunciare la disponibilità del nuovo servizio che verrà integrato automaticamente nell’app IO.

Nel corso dell’estate si sono tenuti i primi test di questa nuova tecnologia, ma da allora sembrano totalmente sparite le tracce di IT Wallet. Grazie a questo nuovo portafoglio digitale, nell’app IO sarà possibile avere sempre a disposizione i propri documenti: nella fase di test era possibile caricare soltanto tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità, ma nella versione finale disponibile per tutti dovrebbe arrivare anche la carta d’identità. A

l momento, purtroppo, non abbiamo ancora dettagli precisi su quelle che potrebbero essere le funzionalità disponibile al lancio, dovremo quindi attendere il 15 ottobre per scoprire se il lancio sarà davvero ufficiale o ci sarà ancora da asspettare.

In attesa che si tenga il G7 di Cernobbio, Repubblica anticipa ancora una volta il governo e annuncia quelle che potrebbero essere le date e le modalità del rollout di IT-Wallet. Secondo il celebre quotidiano italiano, il portafoglio digitale dell’app IO aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 23 ottobre, ma soltanto da dicembre da sarà disponibile per tutti i cittadini. In particolare, questi potrebbero essere le fasi del rollout:

23 ottobre: disponibile per 50.000 italiani

6 novembre: disponibile per 250.000 italiani

20 novembre: disponibile per un 1 milione di italiani

5 dicembre: disponibile per tutti

In questa prima versione di IT-Wallet potranno essere inseriti patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità, che potranno sostituire immediatamente le controparti cartacee in caso di controllo. Entro la fine dell’anno, inoltre, dovrebbe arrivare il supporto anche per la carta d’identità. Restiamo in attesa, quindi, dell’ufficializzazione delle date da parte del governo.

